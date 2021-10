Cárdenas ‘burrea’ a Echenique: «¿Estás tan amargado porque quieres ligarte a una modelo y no puedes?»

En el programa de Javier Cárdenas en OkDiario, el podcast mañanero LevántateOK, abordan temas de actualidad política y también otras cosas curiosas y divertidas.

Pues a Pablo Echenique no le han gustado esas otras cosas. El podemita debe querer que siempre se hablen de asuntos turbios como los suyos, lo de pagar al asistente en negro, etc.

El tipejo podemita está muy acostumbrado a señalar a la prensa y a querer controlar a los medios, lo ha venido intentando desde que llegó a cargos orgánicos importantes entre los morados. Y lo hace sin ruborizarse. La última vez, este viernes 15 de octubre contra Cárdenas y OkDiario:

No sé si me explico. pic.twitter.com/DgVYpvySrg

De modo que el locutor cogió el testigo este lunes 18 de octubre y quiso responder con rabia e ironía al mamarracho de Podemos:

Nos hubiera gustado contestar a Echenique el pasado viernes, y es que está perdiendo facultades, pobre hombre. A mí que me gustan los contrincantes que son potentes, pero está de capa caída. Solamente así se puede entender que cometiese la tontería de poner un tuit quejándose de que habíamos dado una noticia…

¿Y qué? Si es que además lo ha hecho La Vanguardia y nosotros comentamos la noticia, el problema es que estáis tan acostumbrados a intentar controlar los medios que estáis acostumbrados… De hecho lo habéis hecho y lo hace el PSOE, pero es ridículo.

¿Tú nos vas a decir, Echenique, de qué podemos hablar? ¿Te decimos a ti Pablo Echenique de las gilipolleces que puedes hablar en tu Twitter? No, si quiere hacer el tonto, que lo haga. España es libre todavía…

Vives en el barrio más caro de Madrid, tienes un sueldazo, una repercusión pública enorme cuando por tus éxitos no deberías tenerla. Si no llegas a entrar en política no te conocen ni las ratas. Tuviste esa suerte… ¿Por qué estás tan amargado, Echenique? Si estás amargado ahora, ¿cómo estabas antes? ¿Qué te falta, quieres ligarte a una modelo de Victoria Secret? Si es que no puedes porque vas con el guapo de tu amigo, que se ha cortado la coleta.

Hablando de cosas ridículas, me has obligado a recordarte… Te invito a que me demandes si yo he dado una noticia falsa. De mí no va a ir ni un euro a gentucilla como este.