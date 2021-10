La Generalitat veta a Xavier Rius, el azote del separatismo, tras preguntar por los chistes sexuales sobre Letizia y Leonor en TV3

Torquemada en estado puro.

Solo le ha faltado a la Generalitat de Cataluña quemar en la hoguera al periodista Xavier Rius, director del digital e-notícies, al que se han conformado con retirarle la acreditación para que no vuelva al Palau a hacer preguntas que incomoden a los independentistas.

La decisión unilateral del Gobierno catalán de vetar al periodista vino dada por el cuestionamiento que este hizo a la portavoz del Ejecutivo de Pere Aragonés respecto a unos «chistes sexuales» sobre la reina Letizia y la princesa Leonor en un programa de TV3, ‘Bricohéroes‘, presentado por Peyu y Jair Domínguez.

La parte más dura, aunque fue censurada por la cadena pública, al final ha acabado siendo de dominio público, tal y como los creadores y presentadores del espacio han colgado en sus redes sociales:

Esto que verá no es exactamente lo que nosotros creamos. Debemos acatarlo, pero no estamos de acuerdo.

Y acto seguido, a colgar el fragmento de la polémica, aunque, curiosamente, evitaron poner la parte en la que también metían en el ajo de la ‘broma’ a la princesa Leonor:

Me haría gracia que me la mamara Letizia Ortiz.

Bricoheroes! 🤘🏼🔥🛠

D’aquí a 1 hora s’estrenarà el primer capítol de la 3a i última temporada. @tv3cat ens n’ha fet retirar un fragment. El que veureu a les 22:00 no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord.

❌FRAGMENT CENSURAT ❌ Fil👇🏼 pic.twitter.com/Zch1JqrfR1

