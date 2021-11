La envidia de Pedrojota es enfermiza: recurre a un columnista para despreciar el ‘scoop’ de Ketty Garat sobre Ábalos

Hay que machacar al triunfador.

En España esa es una máxima que se aplica hasta la náusea y más en una profesión como la periodística donde hay auténticos envidiosos de los éxitos ajenos.

Desde el 3 de noviembre de 2021 viene siendo una referencia obligada el ‘scoop’ que Ketty Garat está sacando en The Objective sobre las andanzas de José Luis Ábalos, el exministro de Transportes.

Si bien es cierto que algunos medios, entre ellos Periodista Digital, se ha hecho eco de la exclusiva obtenida por la que fuera también periodista de esRadio y Libertad Digital, otros diarios de papel, digitales, radios y televisiones se ha puesto de perfil.

O, peor aún, han preferido no hacer seguidismo de esa noticia, pero sí aprovechar la ocasión para intentar desacreditar al medio que dirige Álvaro Nieto.

Un ejemplo claro lo conforma El Español de Pedrojota Ramírez. Envidioso hasta la médula por no haber sido él quien lleve en primicia la vida disoluta de Ábalos, ha optado por poner en tela de juicio la exclusiva y para ello se ha parapetado en Ferrer Molina para zurrarlela badana tanto a The Objective como a Ketty Garat.

El arranque del texto ya es toda una declaración de intenciones:

De hecho, llegar a poner en tela de juicio que el trabajo de Garat en el medio de Álvaro Nieto pueda ser considerado como periodismo:

Lo digo con tristeza y tentándome la ropa, porque en tres décadas de ejercicio profesional he patinado muchas veces, seguro. Esto no va de guerra de medios ni cipotudismos. Pero si lo que Ketty Garat y The Objective pretendían con su artículo era dejar una muestra de periodismo de investigación, mucho me temo que han hecho méritos para ser recordados (lo que duren las Facultades) como ejemplo a evitar.