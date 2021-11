Iglesias, muy alterado con el escándalo Ábalos, insulta a toda la prensa

No se sabe muy bien por qué pero Pablo Iglesias no digiere las exclusivas que Ketty Garat ha venido publicando desde el 3 de noviembre de 2021 en The Objective y que ha completado cinco entregas sobre la salida de Ábalos del Gobierno.

Separadas en cinco tomos, algunos de ellos más escabrosos que otros, se han tomado una molesta periodística sumamente cuidadosa en este medio de comunicación, pero ya saben que para los podemitas el periodismo solo es libre cuando les favorece, la Justicia solo es justa cuando les da la razón, etc.

Por eso, el ex líder podemita, aparte de insultar a la periodista y al director de ese medio, Álvaro Nieto, también está comprando la mercancía ‘literaria’ que tertulianos como Antonio Maestre están escribiendo en medios como la web de laSexta:

Posicionarse de manera frontal contra una manera de proceder tan sucia es una obligación moral que trasciende la indefensión a la que se ha visto sometido el exministro. Un debate público decente no puede permitir estos comportamientos por parte de quien dice llamarse periodista.

Ahí tienen al falso feminista y falso obrero dando lecciones…

Pues bien, Iglesias insiste, insultando gravemente, de paso, a todo el sector periodístico -suponemos que dejará fuera al panfleto de Dina, que será su diario de referencia-, simplemente porque Nieto ha recibido algunos apoyos de otros colegas de medios:

¿Existe el sindicato del crimen? Juzguen ustedes mismos pic.twitter.com/rm5blIvgmN — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 7, 2021

LAS 5 ENTREGAS QUE DEJAN PARA EL ARRASTRE A ÁBALOS

La periodista Garat y su portal digital han publicado en cinco días seguidos la información sensible relativa a la salida de Ábalos del Gobierno. Aquí queda recogido:

«Fiestas sórdidas y un delicado vídeo en un Parador»; las escandalosas razones del cese de Ábalos

La supuesta relación de Ábalos con la prostitución, el detonante que terminó con él

El abrupto final del ‘escándalo Ábalos’: impulsivo cara a cara en el despacho de Sánchez

Los pufos gastronómicos duplicados de Ábalos acabaron por indigestar al PSOE

Hotelazo, masaje y champán Möet & Chandon: el lujosísimo fin de semana en Canarias que Ábalos cargó al PSOE