El zurriagazo final del ‘friki’ Losada al pesadísimo Echenique: «Se ha quedado escocido»

La pelea comenzó en Twitter, pasó a la radio (Cadena SER) y volvió a la red social.

Los contendientes, el periodista Antón Losada, tertuliano de posiciones socialistas y al que le gusta el show friki en el más fiel sentido de la palabra –La Guerra de las Galaxias y ese tipo de cosas-, y el podemita Pablo Echenique, ariete podemita, insultador a tiempo completo, tuitero furibundo y pagador en negro de su asistente.

Todo empezó con un tuit de este tipo sobre lo que estaba ocurriendo en Hoy por Hoy, Ángels Barceló lo trasladó a la tertulia y a Losada le sentó rematadamente mal, así que se quedó muy a gusto haciendo uso de su micrófono:

Yo lo que no le voy a tolerar a nadie, se llame Pablo Echenique o se llame como se llame, es el desprestigio, el descrédito y el ataque personal. Que algunos llevamos muchos años defendiendo las mismas cosas sobre este asunto, incluso escribiendo unos cuantos libros. Así que reclamo un mínimo de decencia al entrar en el debate, no manipular, no mentir, y saber de lo que se habla, que es muy importante.