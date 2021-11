Cárdenas: «Colau, ¡váyase a la mierda! ¡Barcelona huele a alcantarilla y a rata!»

A Javier Cárdenas le enciende la situación de su ciudad, Barcelona, y no es para menos, porque la ciudad condal está desde hace algunos meses absolutamente tomada por los okupas, los delincuentes, los manteros y demás gremios fuera de la ley.

El popular locutor de OkDiario (LevántateOK) se mostró absolutamente contundente en su programa de este 15 de noviembre de 2021 contra la persona que es mayoritariamente responsable de esta situación en una ciudad, otrora, a la vanguardia en Europa, Ada Colau:

Yo salgo muy poco por Barcelona y he tenido episodios en los que han intentado atracarme. Yo voy sin reloj, ya es fuerte decirlo. Yo cuando era pequeño lo veía en otros países. Yo voy mucho a Málaga y cuando lo digo, no me creen.

¿Y sabes qué me da más asco? Ver a la señora Colau en Valencia como si fuera la adalid… ¿la de adalid de qué? ¡Váyase a la mierda, hombre, señora! Y con lo de señora la he regalado un piropo, porque ni lo es ni se espera que lo sea.

Barcelona huele a alcantarilla porque recortó en mantenimiento del alcantarillado y esta ciudad ahora huele a rata. Es fuerte tener que decir esto de la ciudad en la que uno vive. Asqueroso.