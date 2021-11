Colosal ‘viaje’ de Javier Ruiz al tipo más nefasto de la SER: «¡Que alguien se lleve al payaso este de aquí!»

El tal Quequé es probablemente uno de los peores cómicos que tiene el país. Es imposible soltar una sola risa con alguna de sus bobadas.

Como persona, no aparenta ser mucho mejor. En esta misma semana, salió a quejarse de la censura que le imponen en Movistar+ por sus chistes contra VOX, eso sí, después de todo el revuelo formado por la salida de Late Motiv del canal. No lo hizo antes, no sea que le fueran a quitar el programa, y vaya cómo estuvo callado. También es un tipejo de lengua fácil para el insulto.

Ahora, desde otro programucho estilo podcast que tiene en la Cadena SER que ni sabemos cuál es ni nos interesa, ha intentado hacer una especie de sketch, malísimo, en el que ha metido gratuitamente a Periodista Digital. Ya conocíamos su obsesión con nosotros y con Alfonso Rojo, nuestro director. No es nada original.

Lo mejor del terrible chascarrillo llega, sin duda, al final, cuando aparece Javier Ruiz soltando una frase que bien podría haber pronunciado de forma seria: «¡Que alguien se lleva al payaso este de aquí!»

Pues eso, que alguien se lo lleve.

👋 @HectordeMiguel, de nuevo ninguneado en la redacción de la Cadena SER. pic.twitter.com/XEgDyQ7bqs — Hora Veintipico (@HVeintipico) November 17, 2021

Aunque quizás hay que entenderle, a Quequé, porque le debe doler aún la sonora bofetada tuitera que le metió Girauta, con el que dudamos que se atreva como hay que atreverse:

«Te veo dónde y cómo quieras, delante de los micros o en la calle».

Normal que el cómico se lo hiciera directamente en los pantalones.