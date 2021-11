Descomunal golpe de Cárdenas a Marlaska calificándole de «psicópata»

Escucha «Levántate OK con JAVIER CÁRDENAS #59 28 11 2021» en Spreaker.

Publicó el excelso periodista Alfonso Egea en OkDiario la infamia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska:

El asunto fue llevado al podcast diario de OkDiario, LevántateOK [desde este 29 de noviembre, también en Periodista Digital] en el que el propio Javier Cárdenas montó un pollo descomunal para ajusticiar al ministro del Interior:

Es tremendo que después de un asesinato de un preso que no debería estar en la calle [crimen de Lardero], que Marlaska tuviera la sangre fría… Un psicópata no es solo el que asesina, lo es el que no tiene empatía, aquel que no demuestra sentimientos, que es frío, y yo no he conocido a un hombre más frío en política que Marlaska. Es un témpano de hielo. Cómo puedes ir a recoger un premio de los presos cuando uno se acaba de cargar a un niño pequeño. ¿Tanta ilusión de hacía recoger ese premio que ellos te dan por asesorarles mejor y estar antes en la calle? ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! La sensación que me da con Marlaska es que estamos hablando de un psicópata. ¡No tienes dos luces!