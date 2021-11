‘LevántateOK’ / Cárdenas contra Podemos: «¿Se creían que en España todo el mundo es imbécil?»

El podcast despertador de éxito rotundo de Javier Cárdenas, Levántate OK (en OkDiario), aterriza también en Periodista Digital.

Cada día a las 7 de la mañana, el programa radiofónico con los comentarios certeros y a menudo feroces del locutor, dispuestos para el lector y oyente.

El programa de este 30 de noviembre de 2021 tuvo un apartado excepcional, dedicado a la última broma macabra de los podemitas, que promueven la ‘salud mental’ con nada menos que una jornada sobre porros… ¡en el Congreso! Lo publica en OkDiario el periodista Fernán González y no tiene desperdicio:

Y ahí vino el comentario de Cárdenas aprovechando la coyuntura:

Lo que me parece increíble de verdad es que a los de Podemos no les molesta el tema de que han recibido financiación de narcodictaduras, ni que digamos esto por el tema del dinero, sino porque ellos se han jactado en diversas ocasiones de que ese es su modelo de vida, una política como por ejemplo como la de Venezuela. Han conseguido engañar a mucha gente, es verdad, ¿pero se creían que en España todo el mundo es imbécil, que la gente no se informa y no ve que en Venezuela se están muriendo de hambre?