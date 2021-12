‘LevántateOK’ / Cárdenas raja contra la alta presión fiscal impuesta por el Gobierno Sánchez: «¡Me da asco!»

El podcast despertador de éxito rotundo de Javier Cárdenas, Levántate OK (en OkDiario), ahora también en Periodista Digital cada día entre las 7 y las 8 de la mañana.

El programa radiofónico con los comentarios más certeros y a menudo feroces del locutor, dispuestos para el lector y oyente.

Y este 9 de diciembre de 2021, tras el largo puente Puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, el locutor volvió a la carga con su programa despertador y centró el tiro de su editorial, en esta ocasión, en la presión fiscal con la que el Gobierno Sánchez está ahogando a los españoles y los, con perdón, «lameculos» que jalean esa medida:

Lo diré así de claro, porque para eso tenemos este podcast, para eso nos diferenciamos de tanto lameculos que hay en esta profesión. Me da asco que Hacienda pueda celebrar que tengamos mayor presión fiscal, es decir que paguemos más impuestos. Y, por supuesto, Hacienda no es toda la gente que trabaja ahí. Hay muchas personas que trabajan ahí y que están totalmente en contra de esto porque también les afecta directamente a su bolsillo.

Cárdenas se llevaba las manos a la cabeza ante esta actitud de los altos prebostes del fisco español por celebrar ese asfixia contra los ciudadanos de a pie en el peor momento económico posible:

Que esto pase en una época en la que estamos sufriendo una crisis galopante, en un momento en el que se han cerrado tantísimas empresas pequeñas y medianas, que es el sostén de este país porque aquí no tenemos Apple, Google, Tesla. ..Aquí tenemos Zara, Inditex y cuatro más. Pero no somos un país que tenga grandes empresas como China, Estados Unidos o Alemania . Nosotros no somos un país que tenga un tejido de multinacionales muy importante. Aquí cuando la cosa va mal, se resfría la Bolsa enseguida. Tenemos un IBEX realmente frágil y aquí lo que sostiene a España es la pequeña y mediana empresa.

E insistía en su palo al fisco:

Aseguraba que sus críticas a Hacienda le iban a traer consecuencias:

Sé que esto me va a ocasionar que me abran otra inspección de Hacienda. Pero como pago todos mis impuestos, me la trae al pairo. Es la ventaja de aquel que es libre, la del tú corre a buscarme, ven a investigarme, que yo estoy limpio. A pesar de que esto es otra vergüenza, que hay un inspector de Hacienda que te puede abrir una causa, como me ha pasado a mí cuando trabajaba en radio y televisión, que por diferentes años fiscales te dice el tío que tienes que pagar un millón de euros. Y aunque luego tú le ganes, que un juez te dé la razón, él se lleva la comisión igualmente.