Carta abierta de la familia de Canet de Mar: «¡El Govern miente!»

Protagonistas indudables del momento, la familia de Canet de Mar que vive unos momentos muy delicados y que ha puesto patas arriba -otra vez- el conflicto de los independentistas con su odiada España, publican este 13 de diciembre de 2021 una carta abierta hablando claro.

Y es que hemos tenido que ver hasta cómo en una tele nacional se justifica el acoso al pobre niño de Canet cuyos padres pidieron que se respetara la parte del castellano que toca en su colegio. Claro, que lo hizo la musa del procés, Rahola, una señora que es una auténtica odiadora profesional.

Ahora, la carta abierta de la familia de Canet, que no quiere notoriedad ni protagonismo y sí reclamar sus derechos, señala directamente al gobierno de secesionistas que tienen la desdicha de tener casi la mitad de catalanes que se sienten tanto como españoles:

El Govern -y no sólo él- miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística. Esto es falso. Los Tribunales han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales (com a casa costra!) la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras (¡que no os engañen!).