‘Levántate OK’ / Cárdenas hace añicos el falso prestigio de Nadia Calviño

Y este 20 de diciembre de 2021 el presentador dedicaba unos instantes a sacudirle de lo lindo a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, por el modo en el que pudo acceder a la vivienda de la que disfruta actualmente.

Cárdenas lamenta que alguien como esta política al final haya acabado sucumbiendo a las prácticas corruptas que empiezan a ser el pan nuestro de cada día en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El conductor de ‘Levántate OK’ reconoce haber quedado defraudado con Calviño:

Siguen a la orden del día los diferentes escándalos del Gobierno. Por ejemplo ahora se ha sabido que Nadia Calviño, que era la persona a la que más admiraba. Bueno, admirar igual tampoco es la palabra, pero sí que pensaba que era la más preparada y la más decente de ese Gobierno que nos ha tocado sufrir. Bueno, pues Nadia Calviño ha demostrado que no, que por desgracia todo el mundo que entra en ese Gobierno acaba manchado.

Cardenas detallaba a su audiencia el escandalazo que salpicaba a la titular de Economía:

Y es que se ha descubierto que Nadia Calviño utilizó, atentos, una empresa interpuesta para comprarse su buen casoplón. Porque 300 metros cuadrados no está mal, es algo que no tiene siquiera el 0,5% de la población en España. La persona del Ejecutivo que más admirábamos porque se había enfrentado a la gente de Podemos por intentar hacer auténticas aberraciones económicas en España al final ha dicho que ‘si lo hacen todos, pues yo también’.

Para el presentador del podcast despertador, el problema de fondo es que al final este Gobierno solo puede ser un ejemplo para caer en malas prácticas:

Ese es el problema de la corrupción. Si lo hacen todos, por qué yo no. Y al final le ha tocado a ella. ¿O me vais a decir que Nadia Calviño, experta justamente en economía y en leyes, no sabe que es ilegal realizar eso?