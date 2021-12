‘Levántate OK’ / Cárdenas brinda por la admisión de la querella de los hosteleros contra Pedro Sánchez

El podcast despertador de éxito rotundo de Javier Cárdenas, ‘Levántate OK’ (en OkDiario), ahora también en Periodista Digital cada día entre las 7 y las 8 de la mañana.

Y este 21 de diciembre de 2021 el presentador celebraba con alborozo que el Tribunal Supremo haya admitido la querella de los hosteleros afectados por los devastadores efectos económicos del Covid-19 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se trata de la demanda presentada por la Plataforma de empresarios afectados por la Covid-19 contra el Ejecutivo socialcomunista por los cierres y restricciones que se impusieron durante la pandemia.

Estos mismos empresarios presentaron en diciembre de 2020 una reclamación de responsabilidad patrimonial por vía administrativa con el fin de recuperar el gasto sufrido y los beneficios medios perdidos en sus negocios.

Acusaban al Gobierno de haber cometido numerosos errores en una gestión de la pandemia incoherente y culpan al mismo de haber dejado de lado la posibilidad de exigir medidas de seguridad para garantizar que los establecimientos pudieran seguir abiertos y que solo se planteó desde el gabinete sanchista la iniciativa del cerrojazo.

Javier Cárdenas celebraba la decisión del Supremo y comentaba que:

Si hubiera un mínimo de Justicia en España, los empresarios lo tienen ganado. ¿Y por qué digo que lo tienen ganado? Muy sencillo, porque lo que no puede ser es que en algunas localidades, en algunas comunidades como Madrid se apostó fuertemente por mantener abierto durante el tiempo que fuera posible los negocios. Y además se demostró que el Covid no solo no subió, sino que fue de las comunidades que mejor lidió contra la pandemia.

Por tanto, si hay Justicia, porque ya sabemos lo que pasa en España cuando se va contra el Gobierno, esto estaría ganado. Si esto fuera Estados Unidos, la querella estaría ganada. Allí puede ir un presidente perfectamente al banquillo de los acusados o incluso a la cárcel.