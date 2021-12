Bestial rebote de Elisa Beni... y de todo quisqui: "¡No me pienso poner la mascarilla en la puta calle!"

Pedro Sánchez ha conseguido lo que nadie jamás en este país, probablemente desde la Transición: ha puesto de acuerdo a todo el mundo, izquierdas, derechas, radicales de ambos y extremos de centro. Todo el mundo está que trina con la medida absurda y de control de la población de imponer la mascarilla en espacios abiertos -otra vez-.

Eso sí, en este caso no vamos a descargar toda la culpa en el Presidente del Gobierno, porque a la reunión interterritorial acudieron los 17 presidentes regionales y allí todos votaron al respecto. Además, se sabía de antemano que cinco comunidades autónomas ya habían solicitado la medida.

Pues bien, para ver que el personal está que trina ante esta medida basta con dar un paseo por Twitter y leer a algunos líderes de opinión de diversas corrientes. La primera con la que nos topamos, por visceral, es con la tertuliana de la izquierda, Elisa Beni, con un rebote tremendo y dispuesta a la rebelión:

No me pienso poner la mascarilla en la puta calle (nunca me meto en aglomeraciones) Es ya cuestión de principios. Con tres dosis y si no hay densidad de gente…como si tengo que ir a los tribunales. No aguanto las tonterías ni que me usen para lavarse la conciencia

