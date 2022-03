Pérez-Reverte y Hermann Tertsch, a ‘cuchilladas’: «Siniestro individuo»

Le parecía oportuno a Arturo Pérez-Reverte este lunes 14 de marzo de 2022 recordar -algo muy propio de quien se tiene en mucha estima-, un artículo suyo de hace algún tiempo.

Concretamente algo que escribió en XLSemanal allá por septiembre del 2015, titular Los godos del emperador Valente.

Viene a abordar el escritor español el siempre complicadísimo tema de lo que ahora se llama geopolítica, que no es mucho más que la centenaria lucha de poder entre imperios, naciones, casi siempre por recursos, fronteras, bienes de algún tipo o, incluso, hegemonía en un territorio o en el Mundo.

Un asunto ahora de máxima actualidad cuando son los ucranianos los que cruzan las fronteras de su país desesperados huyendo del horror, en una invasión que viene a recordar que en esta zona hacía años que el conflicto y los intereses estaban enquistados -y en guerra de facto-.

Pero después de arrancar con los Godos, en su texto, poco a poco se va adentrando Reverte en el pasado más cercano, hasta abordar «la desaparición de los regímenes comunistas y la guerra que un imbécil presidente norteamericano desencadenó en el Medio Oriente para instalar una democracia a la occidental».

Y abordaba, por último, Reverte el concepto mismo de la Unión Europea:

«Europa o como queramos llamar a este cálido ámbito de derechos y libertades, de bienestar económico y social, está roído por dentro y amenazado por fuera. Ni sabe, ni puede, ni quiere, y quizá ni debe defenderse. Vivimos la absurda paradoja de compadecer a los bárbaros, incluso de aplaudirlos, y al mismo tiempo pretender que siga intacta nuestra cómoda forma de vida. Pero las cosas no son tan simples. Los godos seguirán llegando en oleadas, anegando fronteras, caminos y ciudades. Están en su derecho, y tienen justo lo que Europa no tiene: juventud, vigor, decisión y hambre. Cuando esto ocurre hay pocas alternativas, también históricas: si son pocos, los recién llegados se integran en la cultura local y la enriquecen; si son muchos, la transforman o la destruyen. No en un día, por supuesto. Los imperios tardan siglos en desmoronarse».