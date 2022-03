Las redes asan a críticas a una hostelera por ser demasiado negrera

El sector hostelero no vive su mejor momento, tras sobrevivir a una pandemia que cortó su fuente de ingresos y la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo por la cuarentena, limitaron sus fuerzas, esto repercutió en las condiciones laborales de los trabajadores en locales de hostelería, afectando a sus sueldos y, ahora, tras la recuperación de la libertad, también afecta a sus horarios y demás.

De esta manera son varias las cuentas de la red social Twitter que se dedican a publicar y, en cierta, forma a denunciar de manera pública las condiciones laborales que viven los camareros y otros trabajadores del sector, desde jornadas de 12 horas durante seis días a la semana por mil euros, hasta el desconocimiento de no saber, ya no cuánto te van a pagar, sino siquiera si te van a pagar.

La conocida cuenta del usuario @soycamarero suele publicar algunos casos en los que la vulneración de los derechos laborales de los empleados del sector de la restauración, con más de 36.000 seguidores, denuncia en redes casos en los que queda claro que los camareros y demás trabajadores de la hostelería viven de cerca la desesperación de recibir ofertas casi insultantes, y este caso es un ejemplo de ello.

Todo comienza a raíz de una conversación vía WhatsApp entre la empleadora, una hostelera en busca de una camarera, y una potencial empleada. Una vez la joven aspirante a camarera se ofrece al puesto de trabajo, pregunta: «Disculpa, María ¿Me podrías decir a cuánto se paga la hora?»

Y ahí fue donde comenzó el problema.

Tras la pregunta sobre los honorarios de la trabajadora, se puede comenzar a notar a la hostelera de mala gana, molesta, e intenta cerrar rápido el tema «Yo no pago por horas. Yo pago el mes» comentó. La aspirante al puesto no se da por vencida y le repite: «Bueno sí, quería saber cuánto era al mes».

Es entonces cuando la empleadora se indigna y suelta: «Vamos a ver, según tú lo que sepas hacer, tú sabes de hostelería. Pues me tienes que demostrar y entonces yo ya te digo cuánto te daría»

La respuesta, todo un despropósito.

La redes no tardaron en inferir que lo que pretendía la empleadora es que esa camarera trabajase gratis durante todo el mes para luego decidir si realizaba la contratación y ver cuánto le pagaba.

El viral tuit del usuario @soycamarero rezaba «Tú trabaja y ya vamos viendo…».

No tardaron en hacerse esperar, pronto se llenaron las respuestas de usuarios queriendo opinar, publicando casos similares, otros asegurando que muchos dicen ser camareros, pero solo unos pocos lo son realmente, es decir, pronto se llenó de cuentas opinando sobre la situación, y estas son algunas de las respuestas más destacadas:

Algo asi me paso a mi

-mira trabaja el finde completo de prueba. 10:30 horas cada dia seguidas.

-y a cuanto me van a pagar el finde?

-no la prueba no se paga. Segun lo que vea el lunes te doy de alta

— Ara (@aralaxshmi) March 21, 2022