Descomunal crítica de Pérez-Reverte a los reporteros de guerra por lo ocurrido en Bucha

Son tiempos de guerra en Europa y, por tanto, de reporterismo bélico para hacer llegar a los ciudadanos de todo el mundo la información más veraz posible sobre lo que está ocurriendo en Ucrania.

Y en España uno de los grandes reporteros de guerra y por tanto, con licencia para hablar al respecto, es Arturo Pérez-Reverte, hoy escritor y literato de la RAE.

Y este 7 de abril de 2022 se llenó de razones el protagonista para una crítica descomunal al gremio. La foto lo dice todo, pero por si acaso, junta algunos caracteres Reverte:

Atentos al gato. Ahora que ya no hay peligro, Bucha se convierte en un parque temático para la prensa internacional. Cómo me alegro, respecto al oficio, de ser pretérito pluscuamperfecto. pic.twitter.com/eHGiMzClYk

Apenas hace dos fechas que en el diario El Mundo publicaron una extensa entrevista -a dos páginas en papel- de Antonio Lucas precisamente a Pérez-Reverte.

En ella abordaron la guerra desde sus distintos ángulos y, uno, evidentemente, fue el de la cobertura del conflicto bélico. Y ya ahí comenzó el entrevistado a dejar pistas de que no está nada conforme con la manera de hacer periodismo en estos lugares en la actualidad:

P.– ¿No le tienta volver a contar una guerra?

R.– Mira, si tuviese 20 años menos estaría allí con un teléfono móvil, pero tengo 70 años y eso se acabó para mí. Aunque al ver algunas imágenes sí he tenido una cierta nostalgia.

P.– ¿De la guerra?

R.– De contar las cosas de la guerra. En esta hay algo que, respecto al periodismo, no me ha gustado. Aunque hasta ahora son seis los periodistas muertos en Ucrania, casi todo lo que hemos visto del frente (al menos en España) son vídeos grabados con los móviles por los combatientes. Sin ellos apenas habríamos tenido imágenes de combate. Vemos el resultado de los bombardeos o de los enfrentamientos, y la situación de los ciudadanos que resisten en Ucrania, y la de los refugiados… Pero pocas imágenes de periodistas en primera línea. Sé que es muy caro cubrir una guerra. Y tecnológicamente es complicado. Pero no se está haciendo bien. Además, tampoco es posible estar en primera línea si tienes que entrar cada 20 minutos en un informativo. Esas no son las guerras que yo recuerdo como periodista. Eso sí: aprecio el trabajo de buenos reporteros como Almudena Ariza, Óscar Mijallo o el cámara Miguel de la Fuente, entre otros.