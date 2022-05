La patética respuesta de Pablo Iglesias a Lucía Méndez y Ana Pastor: «¡Es para echarse a temblar!»

Cómo se habrá comportado durante los últimos años la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, para que en Periodista Digital la bautizáramos como podemita.

Tampoco un mote demasiado elocuente, pero es lo que rezumaban sus artículos en el periódico e intervenciones sobre todo en laSexta.

Pues bien, varios años de peloteo a Iglesias y los suyos después, ha decidido Méndez que ya basta, y sorprendió a propios y extraños con un cambio de rumbo en su persona este pasado 7 de mayo de 2022:

«Muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias. No quieren que les ponga a parir. Yo misma me he autocensurado. Hasta hoy».

Para mear y no echar gota.

El caso es que Méndez se clava una tremenda columna contra el exvicepresidente del Gobierno, la verdad que en un momento en el que esto ya es innecesario y de hecho funciona al revés, en favor de un tipo que lo único que ahora busca es notoriedad para su triste podcast. Si le insultan, mejor, y ahí es donde cae en la trampa la periodista expodemita.

Más cosas de Méndez:

«Pero Pablo Iglesias no es un periodista crítico como nosotros. Él dispone de un ejército de fieles que llevan un escapulario al cuello con la foto de su predicador. Desde los micrófonos dirige Podemos, da lecciones de ética periodística, desestabiliza al Gobierno y está destruyendo a la líder que él mismo designó a dedo. Los periodistas a secas no tenemos ejército, fieles, ni escapularios. Escribiendo sobre él, nos exponemos a la ira de sus devotos en las redes, y a que él mismo nos arree una lección de periodismo. Por eso muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias. No quieren que les ponga a parir. Yo misma me he autocensurado. Hasta hoy».