Alfonso Ussía diagnostica a Gabriel Rufián con un insulto preciso

Se intentó hacer el gracioso, como de costumbre, el independentista Gabriel Rufián en el Congreso, y le salió de pena.

Fue en la sala de prensa, donde últimamente acontecen casi más cosas interesantes que en el Pleno o las comisiones.

Este 7 de junio de 2022 el independentista respondió de forma ridícula a la pregunta que le formulaba un periodista sobre la forma soez y desvergonzada que en la Generalitat están encarando la obligación del Tribunal Supremo de cumplir con el 25% del castellano en las aulas:

Rufián, en vez de contestarme, me vacila pidiéndome que le hable en catalán. Cojo, le hablo en valenciano pero no lo entiende. No se da cuenta de que se humilla él solo. pic.twitter.com/jw81hUAEn0 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) June 7, 2022

Para no responder a la pregunta del periodista, comenzó a meterse un jardín sin salida, además de absurdo, el independentista: «Yo es que no hablo español, entonces no le entiendo. ¿Me puede usted hablar en catalán?»

El reportero, entonces, le preguntó en valenciano -muy parecido al catalán como el propio Rufián había indicado-, pero la respuesta fue para mear y no echar gota. El de ERC tenía que seguir con su respuesta irónica: «Es que no entiendo el español».

El choque está bien, pero lo mejor de todo lo dejó analizando la jugada en Twitter el afamado columnista español, Alfonso Ussía. Con una sola palabra, un insulto, diagnosticó Ussía de manera idónea al protagonista de la historia. El ex de montar pollos en el Congreso, Rufián: