Rosa Díez zarandea al «desalmado e hipócrita» Echenique por acusar a su Gobierno de racista

Rosa Díez puso a Pablo Echenique en su lugar por intentar jugar con la masacre marroquí que deja varias decenas de muertos y heridos en la valla de Melilla.

La tragedia ocurrida en la frontera con Marruecos, no ha dejado indiferente a nadie. No solo por la masacre si no por la reacción del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que consideró que el conflicto fue “bien resuelto” por parte de la gendarmería de Rabat y que “las autoridades marroquíes trabajaron para repeler el asalto”.

Sin embargo, lo que no es de recibo es la actitud de varios dirigentes de Unidas Podemos, partido que forma parte del Gobierno de coalición junto al PSOE. Condición que parece olvidar cada vez que hay un escándalo e intentan desmarcarse para que no les salpique la polémica.

Y uno que suele aplicar esta amnesia selectiva es el diputado y portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que intentó sacar rédito político con los hechos acontecidos durante el fin de semana al publicar en su perfil de tuiter una crítica al Gobierno del cual forma parte, como si estuviera en la oposición:

“37 muertos. Si fueran rubios y europeos, habría reuniones de urgencia al más alto nivel, especiales televisivos sobre sus historias vitales y sus familias y ruptura total de relaciones con el país cuya acción policial ha causado esta tragedia. Pero no son ni rubios ni europeos”.

Sin embargo, muchos usuarios de la red social le sacaron en cara el pequeño detalle de que forma parte del Ejecutivo, con poder de decisión y responsabilidad en todas las actuaciones de la Administración Sánchez.

Una de las más directas fue la cofundadora de UPyD, Rosa Díez, quien le lanzó un dardo que no admite contestación porque no hay argumento que pueda contradecir semejante verdad:

“Oye, que tu partido forma parte del Gobierno cuyo presidente ha felicitado a Marruecos por la masacre… Sois una banda de desalmados e hipócritas”.

Pero Díez no fue la única que sopapeó a Echenique, muchos usuarios le dejan retratado tanto por formar parte del Gobierno, como por sus políticas migratorias que generan el efecto llamada.

Sois corresponsables de la tragedia por promover políticas de fronteras abiertas que amplifican el efecto llamada.https://t.co/SPW3qrhOh0 — víctor ruiz (@motzanka) June 26, 2022

No soy de los que rechazan lo diferente, en ningún aspecto, pero esto es inasumible; España NO PUEDE abrir puertas de par en par a toda África y encima mantenerlos con nuestros impuestos. No es racismo, ES SENTIDO COMÚN. — Signatus 🐺 (@Signatuss) June 25, 2022

También hay quien le recrimina que usen la carta del racismo en este caso cuando este Gobierno de PSOE-Podemos ha convertido a Marruecos en un aliado preferente en el ámbito internacional.

Claro, porque el problema es el color de la piel, no que Marruecos sea un aliado clave del gringo para contener la migración africana a Europa. La utilización del racismo para ocultar el negocio; ya empieza a cansar esta izquierda cómplice.https://t.co/IuHm4YyiCK — Giovanni Patrocinio (@GuidaPiqueras) June 26, 2022

Además, le recriminan su silencio ante el acto de terrorismo en Oslo, llevado a cabo por terroristas islamistas y la masacre de cristiano en Nigeria.

No dices nada de los islamistas, sí, esos que metéis a miles https://t.co/DzVkCbqgmn — LógicoSocial 🇪🇸🖤 (@solidatus) June 25, 2022