Carlota Corredera: «Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado por la serie de Rociíto»

Desde que anunció que abandonaba Sálvame después de que llevase trabajando 7 años ahí, Carlota Corredera, no se ha dejado ver públicamente y tan solo ha aparecido en redes sociales en donde ha compartido algunas de su vivencias en el programa de Telecinco.

Tras tres meses de parón, la periodista protagonizó uno de los episodios de Estirando el chicle, un podcast de Podium Podcast. Durante la entrevista trataron diferentes temas, en donde ha podido hablar sin pelos en la lengua sobre su salida de Sálvame.

« Desde que me fui, no lo he vuelto a ver «

Comenta lo machista que es el mundo de la tele, cómo codirigir Sálvame junto con un hombre fue «lo más complicado» que ha vivido en su vida. Debido a que había «gente que solamente consultaban cuestiones con Raúl y no conmigo, al final la última palabra la tenía él». A pesar de que su sueño era ser periodista de una redacción, acabó siendo directora muy joven, con 30 años, tras haber sido subdirectora de Ana Rosa Quintana un año antes.

Aseguró ante las presentadoras del programa de Podium Podcast, Carolina Iglesias y Victoria Martín, que le costó asumir que le podía caer mal a las personas que trabajaban para ella a pesar de que ella intentase ser una buen directora.

«Ser presentadora es una puta locura, tienes que ser de una pasta para soportar que todo lo que hagas es mal. Yo llegué un momento que dije pero qué tengo que hacer para que no me den hostias. Si presento mal, si soy directora mal, si presento Cámbiame le has robado el sitio a Marta Torné. Si engordo mal, si adelgazo mal, si saco un libro mal. Ha sido una historia. Ahora mismo llevo sin presentar Sálvame y sin salir en la tele dos meses y medio y me sigo encontrando con titulares demoledores sobre mí»