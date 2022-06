Isabel San Sebastián define con tres adjetivos gloriosos a la Irene Montero sumisa y traicionera de sí misma

A Irene Montero le mandaron callar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue su propio Gobierno, pero directamente fue una mujer, Isabel Rodríguez (portavoz del Ejecutivo), así que eso le restaría gravedad, para la excombativa podemita. También iba a presentar su juguete de Ley Trans así que entre una cosa y otra, quedó contenta.

Ella vino a asaltar los cielos pero poco a poco se le ha ido olvidando, y ahora le basta con que no le muevan mucho la silla de ministra del 8-M. Sabe bien que le queda poco. Por eso, cuando los periodistas la pillaron al día siguiente en un canutazo, acometió el esperpento ya consabido de «siempre que quieran van a conocer mi opinión», pero no dijo su opinión. Dentro el vídeo dramático y un tuit para la risa:

De modo que encontramos una columna fantástica en el ABC de este 30 de junio, firmada por Alberto García Reyes y de título sintomático: Montero, cállate.

En ella, se queda bien a gusto el periodista explicando con tino algunas cuestiones muy preocupantes de la ministra por estos últimos hechos:

Y llega al momento cumbre de su artículo, con toda la razón del mundo:

«Lo más triste de Montero no es la sumisión, sino la traición a sí misma». ‘Siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión, pero no se la voy a dar’. Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. No se le puede negar su marxismo».