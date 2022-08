El economista José Carlos Díez tilda de «trilero» a José Luis Escrivá por manipular los datos de empleo

Agarrada brutal entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el economista, José Carlos Díez por los datos de destrucción de empleo del mes de julio.

Todo inició cuando el periodista Javier G. Jorrín publicase un mensaje en las redes sociales en el que analizaba los datos de paro, en el que señalaba que por primera vez en la historia se destruyó empleo en un mes de julio con 7.400 afiliados menos. “El mercado laboral apunta a un cambio de tendencia una vez que la hostelería ha completado su recuperación y en medio de una coyuntura muy complicada”, escribió.

El tuit del periodista fue respondido por Escrivá, que le criticaba por usar datos no estacionalizados. “Sorprende la resistencia a utilizar datos de afiliación ajustados de estacionalidad, más aún si ésta tiene un patrón fuertemente evolutivo. Junio es ya un mes más alto en empleo q julio a diferencia del pasado No tenerlo en cuenta lleva frecuentemente a análisis mal enfocados”.

Ante esto, el economista vinculado al PSOE ‘de Susana Díaz’, entró en escena: “Sorprende que, habiendo subida la afiliación todos los meses de julio de la historia, al ministerio le salga mejor el dato corregido de estacionalidad que el original. Veremos en agosto qué sale”, publicó en respuesta al tuit de Escrivá.

Sin embargo, al ministro no le sentó nada bien que le llevaran la contraria y pasó al insulto. “Lo atrevida que es la ignorancia. Como muestra el gráfico: al ser el ratio entre el factor estacional de julio y junio menor que 1 la variación de la afiliación en la serie original debe ser menor. Yo pensaba que esto era evidente entre los profesionales del análisis económico”, le atizó.

La réplica de Díez, profesor e investigador en la Universidad de Alcalá, no tardó y le sacó en cara la manipulación que realiza Escrivá para ajustar los datos al relato oficial. “A tus antiguos compañeros de BBVA les salen -25.000 y no tienen ningún interés político en retorcer los modelos para que digan lo que te interesa. Es más fácil creer en la santísima Trinidad que en tus análisis desde hace muchas décadas. Trilero”.

Pero el rifirrafe no terminó ahí. El ministro tiró primero del victimismo para luego volver a arremeter contra el economista. “Ni insultando ni denigrando gratuitamente a los funcionarios que realizan el ajuste de las estadísticas de la Seguridad Social se puede esconder un desconocimiento tan gran de una técnica estándar de análisis económico. Y cuando se juntan la soberbia y la ignorancia…”

Ante este mensaje, Díez no cayó en el juego y le respondió con altura. “Yo he puesto un tuit educado mostrando dudas, algo lógico en una democracia. Tú cobras de mis impuestos y me has llamado ignorante y ahora soberbio. Acepto tus disculpas democráticas de un servidor público”.

Luego de la pelea en las redes sociales, el economista ha acudido al programa Todo Es Mentira, donde ha reiterado su postura. Además, ha aclarado que no ha tenido ningún contacto con el Escrivá

«Que haya salido como un trol a atacar un periodismo es muy feo. Yo creo que debería tener un jefe de Gabinete que le diga que estas cosas no se hacen», ha remarcado sobre la respuesta a la publicación que desencadenó la pelea.

Además de sacarle en cara su pasado por el BBVA y por el Partido Popular, Díez ha atizado a Escrivá al señalar que «que es un trilero, lo que ha hecho es cambiar el garbancito de lado cuando no le gustan los datos. Es muy feo porque lo que ha hecho el ministro es hacerse un Tezanos y cuando no le gusta los datos que dan las series sin cocinar, pues los cocina mal y los transforma».