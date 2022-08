Girauta sacude al «payaso tonto de la SER» por llamar de forma miserable a la violencia

El asunto es de hace semanas pero Juan Carlos Girauta lo recuperó en el tedioso agosto. Y entonces, este sábado día 6, publicó el tuit sacudiendo una soberbia bofetada al bobo Quequé.

La pregunta real es por qué mantiene la Cadena SER en nómina a semejante esperpento. Un tipo grosero, faltón, que acumula varios escándalos por su humor chusco que, a fuerza de ser bajuno, siempre suele ser contra algún colectivo.

En esta ocasión -allá por el mes de junio- fue contra el manido Valle de los Caídos donde, recuerden, ya no está Franco.

Este señor, insistimos, trabaja en la Cadena SER. La de Àngels Barceló llenándose la boca de periodismo referente. La del buenista Francino.

Tampoco sorprende este cariz violento del tipejo radical. Va con él.

Y fue ahí donde quiso entrar Girauta:

Dada la elegancia habitual de Quequé, vino su respuesta. Una joya de la literatura, pensará que ha escrito poesía. Y recordemos, no tiene 14 años, tiene bastantes más:

«Te invito a que me comas los huevos y el culo por detrás, no obstante».

No es la primera vez que se cruzan insultos entre el expolítico y el cómico fantoche. Ni será la última.

En noviembre de 2021 se dio entre ellos un cruce bastante brutal, con amenazas y retos. Quequé, por supuesto, quedó bastante de cobarde. Girauta reta al «asqueroso» Quequé (SER): «Te veo dónde y cómo quieras, delante de los micros o en la calle»

Despreciable @HectorDeMiguel: esta mañana no sabía quién eras. Al mediodía me he informado, no sin náuseas. Ahora me entero de tu antisemitismo. Bien, ya estoy completamente motivado.

Te veo donde y como quieras: delante de los micros, en un plató, en un escenario o en la calle.

— Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 10, 2021