Hermann Tertsch dispara contra el Huffpost por su insultante sectarismo

No guardan ni las formas.

El eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, ha sacado las miserias del panfleto de izquierdas Huffington Post, que difundió una noticia tendenciosa con toda la intención de afectar la imagen del representante español en Bruselas.

El ‘Huffpost’ tituló una nota “Irán sanciona a Hermann Tertsch y a otros dos eurodiputados del PP por apoyo al terrorismo”, para hacer referencia a la retaliación política de Irán con la Unión Europea por las sanciones impuestas por parte de los 27, a raíz de las la violencia desatada para acallar las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, asesinada por no llevar bien el hijab.

Ante esta salida de tono del panfleto ‘progre’, el de VOX los retrata:

“Huffpost no pone comillas a lo de “apoyo al terrorismo” que dicen los ayatollás. Por si cuela. Y es que llamaros “gentuza” a la recua comunista del gobierno Sánchez/ETA es trataros con inmerecido cariño”.

El régimen iraní había amenazado con responder con una serie de sanciones a medios de comunicación europeos, empresas y particulares por apoyar las protestas reivindicativas de los iraníes, algo que catalogan de “apoyo al terrorismo e incitación a la violencia”.

Por si cuela. Y es que llamaros “gentuza” a la recua comunista del gobierno Sánchez/ETA es trataros con inmerecido cariño. https://t.co/YZhs2LDQDH — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) October 26, 2022

Y han cumplido su amenaza al crear una lista negra en la que ha puesto los nombres y apellidos de ciudadanos entre los que destacan además de Tertsch, los españoles Alejo Vidal-Quadras y Javier Zarzalejos, miembros del Partido Popular.

Entre las empresas, destacan Deutsche Welle o la francesa RFI. Las restricciones del gobierno del país persa implican la confiscación de todos los bienes que estas personas y compañías tengan en Irán y vetos a los viajes a su territorio. Sin embargo, la medida es más intimidatoria, al ser un régimen antidemocrático que por si fuera poco, apoya y abastece de armas a Vladimir Putin en su guerra de agresión.

Sin embargo, como señala el periodista Juan Carlos Girauta, “aparecer en una lista negra del régimen más peligroso del mundo no es ninguna broma» y se hace con la intención de amedrentar no solo a los particulares si no a todo occidente.