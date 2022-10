Juan Carlos Girauta sacude a James Rhodes por culpa de Elon Musk

Se la tienen jurada y seguro no será la última.

La compra de Twitter por parte del magnate Elon Musk desató un fuerte cruce entre el pianista británico James Rhodes y el periodista Juan Carlos Girauta.

El pianista hizo una publicación en su perfil en la red social en la que ponía de manifiesto su ‘preocupación’ por la compra de la plataforma por parte de uno de los hombres más ricos del mundo. “Estoy un poco nervioso que ahora que Musk compró Twitter, se convertirá en un pozo negro de odio, intolerancia e insultos”.

Y es que Rhodes teme que el empresario podría modificar la política de moderación de publicaciones que ha terminado con la expulsión de distintos políticos y perfiles -muchos de derecha- como Donald Trump.

Sin embargo, el Girauta al ver esta publicación no pude resistirse a enviarle un zasca al pianista y con una captura de su tuit, se limitó a escribir “Autorretrato”.

Rhodes que siempre está dispuesto a responder con insultos antes de esgrimir argumento respondía a la publicación de Girauta con un: “Prefiero este autorretrato, HDLGP”, acompañándolo con un emoji enviando un beso con corazón. El mensaje iba junto con una ‘selfie’ en la que aparece sonriendo y portando una camiseta en la que se puede leer ‘Fuck Vox’.

Pero Girauta no se quedó callado y le respondió con altura: “Cámbiate algún día de camiseta, que se te ve el odio por muchas sonrisitas y besitos que pongas, y VATPC ya, pesado”.

Por su parte, Musk ha señalado que la red social debe dejar de ser “un infierno de todos contra todos” y debe convertirse en una plataforma “cálida y acogedora para todos, donde puede elegir la experiencia deseada según sus preferencias”.

Este no es el primer choque entre Rhodes y Girauta. Durante el acaloradísimo julio de este año, se las tuvieron tiesas de nuevo con Twitter como canal. Se regalaron en ambas direcciones piropos gruesísimos y fue el ex de Ciudadanos el claro vencedor en la pelea dialéctica. Girauta no tiene ni por dónde empezar con el pianista progre y bocazas.

Todo empezó por un insulto gratuito de Rhodes a VOX. Girauta salió a defender a los del partido de Abascal:

La cosa se fue poniendo interesante y subiendo de nivel:

Y es que como decíamos la historia viene de largo. Parece ser que el pianista de Pedro Sánchez tiene incontinencia verbal y como buen británico de nacimiento se suele comportar como un auténtico hooligan a pesar de ir de refinado y sensible músico:

¿Me llamas mamarracho y pajillero, me dices que me joda? Y crees que me has achantado y me voy a callar. ¿Es eso, siniestro ⁦@JRhodesPianist⁩? No sabes lo que has hecho, chaval. pic.twitter.com/QwB1G9ZGTa

— Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) July 16, 2022