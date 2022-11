Listenbourg, el país inventado en Twitter para burlarse de Estados Unidos

El tuit se ha hecho viral en Twitter.

Listenbourg, así se denomina el nuevo país europeo nacido en Twitter de la mano de un famoso tuitero francés @gaspardoo, con motivo de burla hacia los estadounidenses por tener un bajo nivel geográfico. Fue el pasado domingo 30 de octubre de 2022 cuando el tuitero publicó la imagen donde se observa un nuevo país fronterizo con Portugal y España:

Junto a la imagen, Gaspardo puso esta frase en forma de burla hacia Estados Unidos, a la cual muchos usuarios de la red social le han seguido ‘la corriente’ diciendo cosas como: «¿Quién no conoce Listenbourg?».

En menos de una semana la publicación se ha viral en las redes sociales. El usuario ha alcanzado más de 28.000 seguidores, cerca de 90.000 me gustas y miles de compartidos.

A pesar de ser un país totalmente inventado, cuenta ya con 59 millones de habitantes, su moneda es el «lis» y el idioma oficial es el francés. Tiene, además de una bandera y un pasaporte, un lema: «Libertad, Honor, Resplandor», inspirado en el británico God Save The Queen. El Gobierno, con su supuesta cuenta propia en Twitter del Ministerio de Interior, ha publicado un tuit donde aparece la distribución de las regiones: Fluberde, Kusterde, Mitteland, Adriàs y Caséière. El país se ha declarado apolítico.

Voici la carte officielle des villes les plus influentes de notre beau pays qu’est le Listenbourg!🇫🇷

Here is the official map of the most important cities in our beautiful country of Listenbourg! 🇬🇧

Dies ist die offizielle Karte der Städte in unserem schönen Land Listenburg! 🇩🇪 pic.twitter.com/vsT9ilTquz

— Ministry of the Interior (@IntrListenbourg) October 31, 2022