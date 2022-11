Santiago Abascal recupera un mensaje suyo de 2019 para advertir a los españoles: ¡Cuidado!

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha tomado Twitter para advertir a sus votantes sobre las campañas de desprestigio que emprenderán distintos actores políticos contra su formación.

Abascal señala que los ataques “irán a más y serán peores” en especial porque falta cada vez menos para las elecciones municipales y generales. Por ello, llama a estar alertas ante las arremetidas que el “sanchismo y sus aliados” acometerán contra ellos.

Para ello, el diputado ha rescato un mensaje suyo, publicado en 2019, en el que ya advertía de este patrón cada vez que se acercan los comicios. En él, recordaba los distintos ataques, físicos y verbales, que han avanzado distintos actores políticos desde sus inicios y que se “recrudecen” en años electorales.

“VOX no ha dejado nunca de sufrir ataques, censuras, cordones, pedradas, manipulaciones… Se recrudecen en años electorales, alentados por unos y otros, porque prefieren pactar entre ellos. Irán a más y serán peores. No importa. Deciden los españoles, que ya no les creen”.