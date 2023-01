¡Vaya zasca! Una joven norteamericana alaba la sanidad de Ayuso y deja sin argumentos a los médicos huelguistas

De fuera tienen que venir para valorar lo bueno que tenemos por estos lares.

Los comisarios políticos que hay infiltrados en la sanidad madrileña y que no hacen más que ponerle palos en las ruedas a Isabel Díaz Ayuso con paros, huelgas y manifestaciones varias para intentar rascar algunos votos de cara al 28 de mayo de 2023.

Pero sus reivindicaciones chocan frontalmente con quienes tienen que acudir a los servicios que presta la sanidad pública española y más en concreto la de la Comunidad de Madrid.

Y si no que se lo digan a Kim, una joven norteamericana que en su cuenta de Tik Tok ha colgado un vídeo en el que se deshace en elogios sobre las bondades del trato médico recibido en la capital de España:

En Madrid tuve Covid grave en verano de 2020. Fui al hospital y no pagué nada. No puedo explicar bien cómo cambió mi vida, de verdad. En Estados Unidos la atención médica es una preocupación constante, las 24 horas los 7 días de la semana y es algo en lo que tienes que pensar todo el tiempo.

Alucina con el hecho de que no se le pidiese por adelantado el pago de la prestación que iba a recibir, algo que no sucede en su país de origen;

Quiero que os mireis este video de como una chica estadounidense habla de cómo te cambia la vida saber que no te tienes que preocupar por poder pagar tu salud y si estás enfermo poder acudir al médico sin arruinarte desde que vive en España. pic.twitter.com/wSPJkole8E

Insiste Kim en ese hecho de que se erradique la preocupación sobre si uno podrá o no acceder en España a la atención sanitaria en función del poder adquisitivo del paciente:

En España, que te quiten esa preocupación lo cambia todo. Como si me quitase años de estrés. Sabía que si enfermaba podría ir a un hospital y me tratarían gratuitamente. Tu calidad de vida se dispara una vez que no tienes que pensar en pagar miles de dólares o euros por un tratamiento.