Pitingo pone furibundos a Évole y a un pelanas podemita al desbaratar la cacicada electoral de Sánchez

Se dicen a sí mismos adalides de la democracia.

Pero la realidad es bien diferente.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno socialcomunista, convocó, apenas 12 horas después del revolcón sufrido en la noche del 28-M, las elecciones generales para el 23 de julio de 2023, en pleno verano y con media España de vacaciones.

La decisión, motivada más por una cuestión de no tener que someterse al escrutinio dentro del propio PSOE sobre su idoneidad como cabeza de lista, ha desatado una ola de indignación, máxime cuando además vuelve a ponerse desde el Ejecutivo monclovita la posibilidad de recurrir al manido voto por correo para así no tener que interrumpir ese descanso para regresar a la localidad de origen para acudir a las urnas.

Artistas como Pitingo no dudan un ápice en que ahora es aun mucho más relevante ejercer el voto y hacerlo en persona. Visto lo visto en Melilla, Mojácar (Almería) o en una pedanía de Murcia, no es de extrañar que haya poca confianza en ese voto depositado en la oficinas de Correos:

Al líder podemita en Castilla y León, Pablo Fernández, no le gustó que el artista hiciera ese alegato en favor del voto presencial y soltó en sus redes este exabrupto:

Pero se encontró con la respuesta del cantante:

Manda huevos, @_PabloFdez_

Sois unos fascistas, asumir de una puñetera vez que estáis acabados, así que dejar de utilizar mi nombre para hacer vuestras mierdas de campañas políticas, no he visto esto en mi vida , yo no soy político así que no me nombres más, SIN VERGÜENZA. https://t.co/LLwfOFIVIZ

— PITINGO ® (@Pitingo) June 3, 2023