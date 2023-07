Rosa Villacastín no soporta el vapuleo a Sánchez y saca su versión más venenosa contra Feijóo

Desatada por completo.

La periodista Rosa Villacastín debe estar aún masticando la rabia que le produjo presenciar el vapuleo al que Alberto Núñez Feijóo sometió a Pedro Sánchez en el debate celebrado en la noche del 10 de julio de 2023 en Atresmedia.

Como una forofa más del líder del PSOE, la comunicadora se tiró todo el cara a cara y horas después del mismo sacando toda la bilis contra el candidato del Partido Popular.

Continuamente se dirigió al expresidente de Galicia con el término de «mentiroso».

Pero como los nervios hicieron mella en Villacastín acabó perpetrando un mensaje que provocó la hilaridad entre todos sus seguidores:

Feijoo es un mentiroso convulsivo. No solo miente no deja hablar a Pedro Sanchez.

Pero al margen de ese tuit, los que fue subiendo durante el debate y posteriormente fueron en esa línea, demostrando que no se molestó en ver con cierta imparcialidad el cruce de impresiones entre Feijóo y Sánchez, sino que solo pretendió sacar a paseo su veneno:

Lleva la iniciativa Feijoo porque interrumpe y miente con total descaro. Espero que no gane nunca. Habla de Bildu como si ellos no hubieran pactado con ellos.

Las mentiras de Feijoo contestadas por los tuiteros. No ha dicho ni una verdad.

No me ha gustado el debate “ni una mijita” pero me reafirma en lo que ya sabía: Feijoo es un mentiroso.

