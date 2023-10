Vea el sucio truco de Público y un sindicalista de UGT: así intenta colar que la manifestación del 8-O fue un fracaso

El tipo ha perpetrado un ridículo espantoso.

Toño Abad, miembro de la UGT y columnista en el diario ‘Público‘, montó un buen incendio al recurrir a un sucio truco para tratar de desvirtuar el poder de convocatoria que tuvo la manifestación del 8 de octubre de 2023 en Barcelona para protestar contra la amnistía.

Al tipo no se le ocurrió mejor idea que colocar en su Twitter una foto del Paseo de Gracia que era la misma que hay en Wikipedia. La pillada fue de tal calibre que acabó troleado en redes sociales:

🤣te han pillado es la foto de Wikipedia 🤣este para @mejoreszasca

— PAZ ALWAYS look at the right side of life (@PAZEUGENIA) October 8, 2023