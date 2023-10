Alfonso Ussía se pitorrea del paripé del Premio Planeta deslizando quién será la ganadora en 2024

Cachondeo del bueno.

Alfonso Ussía se mofa de la concesión del Premio Planeta en esta edición de 2023.

Para el escritor, enrolado en ‘El Debate‘, el hecho de que Sonsoles Ónega haya sido galardonada con el millón de euros con el que está dotado el primer puesto del certamen literario responde a otros intereses que no son, precisamente, los literarios.

Si bien no nombra en su Twitter a la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles‘ (Antena 3), deja bien a las claras en su mensaje que a la vencedora del Planeta le ha ayudado sobremanera el hecho de estar en nómina de la cadena de Atresmedia y cuyo propietario es, curiosamente, el Grupo Planeta.

De hecho, Alfonso Ussía aprovecha cualquier oportunidad para clavarle un rejonazo a los responsables de la empresa editorial después de que en 2020 fuese despedido de ‘La Razón‘ tras denunciar públicamente haber sido vetado en el medio que aún dirige Francisco Marhuenda.

Así que aprovechando el autobombo y platillo que se han dado en estos días Antena 3 y la propia Sonsoles Ónega, el columnista insinuó que la ganadora de la edición de 2024 del Premio Planeta ya estaba definida y esa no era otra que Susanna Griso, presentadora de ‘Espejo Público‘:

La reacción de la multitud de seguidores de Ussía fue tremebunda:

En cualquier promocion/premio/regalo, de cualquier Empresa y para evitar Suspicacias por no decir TONGO, los empleados, repito, los empleados y familiares no pueden acceder en ningún caso al mismo.

Si es alucinante que se lo den a una presentadora que trabaja dentro de la TV del mismo grupo editorial que da el premio. Llámalo enchufe, tongo o como lo quieras llamar.

— PAZ ALWAYS look at the right side of life (@PAZEUGENIA) October 18, 2023