Esther Palomera se gana un magnífico troleo por intentar minimizar que el hermano de García-Page se borrase del PSOE

¡Qué ganas de hacer el ridículo más espantoso!

Esther Palomera, periodista de eldiario.es y colaboradora de la Cadena SER, ha pretendido dejar en poco menos que una mera anécdora la baja del hermano de Emiliano García-Page del PSOE.

Según ella, las razones de haber dado portazo a la formación de la calle Ferraz no se debe a la deriva de Pedro Sánchez de compadrear con los independentistas, sino a que Javier García-Page Sánchez no estaba al corriente del pago de las cuotas exigidas por la organización.

El hermano de Page había dejado de pagar la cuota de afiliado. Ya no era militante, sino simpatizante y por eso no pudo votar en la consulta de la semana pasada. Hace tiempo, por tanto, que no militaba formalmentehttps://t.co/mFQXwlUF3U a través de @eldiarioclm

