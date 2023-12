Jaime Peñafiel desgrana para Periodista Digital su polémico libro sobre Letizia: «Jaime del Burgo fue su gran amor»

Revelaciones impactantes.

La sala VIP de PD entrevistó a Jaime Peñafiel donde presentó su libro más polémico (Letizia y yo.Ed. Almuzara). En él, desvela la presunta relación extramatrimonial de la Reina Letizia con su excuñado Jaime del Burgo en lo que se ha convertido en el tema más importante de la crónica rosa de final de este 2023. Un escándalo azuzado también por la publicación del propio del Burgo de un tweet que, teóricamente, reproducía un mensaje privado enviado por la consorte a del Burgo: «Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya».

«Lo empecé a escribir como una biografía y me encontré a Jaime del Burgo que había sido el gran amor de Letizia y yo sólo he utilizado el 1% de lo que me contó porque hay cosas que pertenecen a la intimidad más íntima en la que no entro«, aseguró el veterano periodista y escritor granadino sobre el citado y polémico libro.

Según el periodista, Jaime del Burgo «pensó que yo podía ser la persona adecuada para contar lo que no se sabía y durante meses estuvimos hablando, hablando y me dio mucho material que casi no he utilizado».

Sobre las motivaciones de Jaime del Burgo para hacer pública su supuesta relación extramatrimonial con la consorte de Felipe VI, Peñafiel aseveró que «me arrepiento de haberle preguntado por qué. Lo desconozco, pero tiene todo el sabor de una venganza». Con todo, el autor quiere dejar claro que Letizia y yo «es un libro de Jaime Peñafiel no de Jaime del Burgo».

Para Peñafiel, hasta ahora «no se había escrito nada importante sobre ella» que como toda mujer libre e independiente tiene su pasado». Una mujer que, para el escritor, «tiene más virtudes que defectos y las primeras son superiores». «Tiene una cosa que me gusta mucho, que es mandona y a mí me gustan las mujeres mandonas», añadió.

El silencio en los medios españoles

Desde que el escándalo saltara en el libro y, sobre todo, a través de la citada publicación en X (antes Twitter) de Jaime del Burgo, la prensa europea se ha encargado de recoger el asunto. Medios como ‘The Times’ en Reino Unido o ‘Paris-Match’ en Francia han llevado sus portadas el asunto. Sin embargo, no ha pasado lo mismo en nuestro país donde se ha impuesto una especie de silencio sobre el tema y sobre el propio libro de Jaime Peñafiel.

Así lo describió el propio escritor:

La prensa española es muy cortesana y no ha habido una orden superior, es que la prensa es así. Soy independiente y decidí escribir un libro respetuoso y honesto. […] Toda la prensa mundial, hasta en Australia, se han hecho eco y en España hay silencio. A veces la prensa española me decepciona. Se practica la autocensura, que es la peor de las censuras. En Dinamarca, después de que su príncipe tuviera una aventura con una española [se refiere al escándalo de Genoveva Casanova], la prensa danesa se volcó. Algo parecido ocurre con la prensa sueca o la británica. Aquí, en cambio silencio total.

Según Jaime Peñafiel el silencio se ha impuesto incluso en el periódico en el que trabaja, El Mundo. «Han decidido no tocar el tema por un falso respeto», explicó sin ocultar su decepción.

A pesar del silencio impuesto, o precisamente, gracias a él, el libro ha agotado su primera edición.