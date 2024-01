Antonio Papell, molido a raquetazos por ‘jubilar’ con desprecio a Rafa Nadal

Otra inoportuna lesión.

Rafa Nadal, después de prácticamente un año retirado de las pistas, vuelve a tener que echar el freno de mano después de su aparición en el torneo de Brisbane (Australia).

Su intención era la de tomar parte en el Open de Australia, pero una pequeña rotura muscular le obliga, otra vez más, a renunciar al primero de los grandes torneos de 2024 y a centrarse en su recuperación de cara a la temporada de tierra batida.

El deportista balear comentó en sus redes sociales que:

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024