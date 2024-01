¡Cojan palomitas y disfruten! Gabriel Rufián acusa a Lucía Etxebarría de plagiadora y esta le reta a un duelo insólito

Todo empezó con el despido de un músico de la Banda Municipal de Barcelona por no acreditar el suficiente conocimiento de catalán.

La escritora Lucía Etxebarría puso el grito en el cielo por la marginación laboral sufrida por José Joaquín Sánchez y otros trabajadores radicados en Cataluña y tiró de un ejemplo para demostrar que en otros casos el uso insuficiente del idioma no era causa de despido.

Y subió a sus redes sociales un tuit escrito en catalán por Gabriel Rufián y que estaba lleno de erratas:

la ignominia de exigirle a un mozo de almacén el C1 cuando tu representante en el Congreso no podría aprobar ese examen pic.twitter.com/g0BuCyYpJH — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 21, 2024

Lo que motivó la respuesta del parlamentario de ERC en el que acusó a la escritora de cometer plagio en alguno de sus libros:

Es que lo tendría que haber copiado, @LaEtxebarria. https://t.co/0ZTYGouhvW — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 21, 2024

Etxebarría no se calló y fue a por todas:

Rufián solo iba a estar 8 meses en el Congreso.@gabrielrufian cobra 130.000 euros al año.

Y cuando a Gabriel Rufián una mujer le hace una pregunta lo único que se le ocurre hacer es insultarla. No dar argumentos.

Olvidando que su sueldo lo pagan mis impuestos y los tuyos. https://t.co/kZxtKWqkIF — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 21, 2024

Estimado sr @gabrielrufian

Ayer demostró vf que me lee, y me contestó. Le he escrito pues esta carta abierta y no dudo que usted será tan amable de responderla, como hizo usted con mi tuit.

Hay 6 preguntas que se responden fácilmente. Sí o Nohttps://t.co/Cpx2tyM5dh — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 22, 2024

Para ser mozo de almacén te exigen que puedas escribir un artículo de opinión y hacer el análisis de los personajes de una novela ( son preguntas del C1).

Traición a la clase obrera a la que se exigen requisitos imposibles para acceder a un trabajohttps://t.co/Cpx2tyM5dh — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 22, 2024

El desafío

Pero antes que esas preguntas, Etxebarría le lanzó un reto cuando menos original.

Y es que, ya que Rufián está convencido de que la escritora es una plagiadora del 15, esta le invita a que pueda comprobarlo con sus propios ojos.

En un largo blog en ‘The Objective‘, la literata denuncia la burda táctica del parlamentario catalán:

Su tuit me viene al pelo para explicarle a los lectores las estrategias que utilizan los narcisistas cuando quieren ganar una discusión y no cuentan con argumentos para defender su postura. 1. Cortina de humo: No responde a la pregunta. Se pone a hablar de otra cosa. 2. Campaña de difamación: Se refiere a una campaña de difamación pasada. Colabora usted en ella y la reproduce. 3. Baiting: Me pone el cebo para que yo me enfade y la cuestión original se olvide.

Le lanza una invitación que tiene mucha pólvora:

Como insiste tanto usted en insinuar que yo he copiado, no se preocupe porque… ¡Le ofrezco a usted, señor Rufián, la oportunidad de su vida para demostrarle al mundo que copio mis textos! No vaya a ser que alguno piense que le pagamos 130.000 euros al año de dinero público para que colabore usted en campañas de difamación a ciudadanas privadas.

Y le explica cómo sería ese reto: