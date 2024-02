¡Tiembla, Pedro Sánchez! Juan Carlos Girauta vuelve con toda la artillería a la red social de Elon Musk

Ha vuelto.

Y, a buen seguro, a mucho socialcomunista no le va a hacer ni pizca de gracia.

Juan Carlos Girauta, después de un año largo de ausencia de Twitter, la red social del pajarito azul, ahora reconvertida en X por la obra y gracia de Elon Musk, el político y periodista retorna a la misma.

Así lo anunció tanto en su medio, ‘El Debate‘ como en la propia cuenta de X que acaba de crear. A Pedro Sánchez ya le deben estar temblando las piernas:

Por eso la lucha más importante sigue siendo la de las ideas. Por eso el partido Junts acabará consigo mismo exigiendo lo que ni siquiera el gran traidor puede darles, puesto que ninguna modificación del delito de terrorismo puede alterar la tipificación prevista en la directiva europea al respecto. Por eso el sanchismo será una etapa larga y agónica (Sánchez gobernará sin presupuestos). Los próximos años serán de fuerte agitación y propaganda, sin ideas en el bloque golpista. Hay que resaltar la ilegitimidad en la que los socialistas con dos dedos de frente se saben inmersos. Ante tal escenario, voy a volver a la red X, que ya no es Twitter ni está en manos de magnates woke. ¡Agitación y propaganda! Estrategia especular.

He vuelto. — Juan Carlos Girauta (@JCGirauta) February 4, 2024

Las razones por las que voló de Twitter

La marcha de Juan Carlos Girauta de la red social del pajarito azul no fue irreversible, pero cierto es que debían darse unos condicionantes.

El exdiputado de Ciudadanos detalló en una entrevista en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) por qué ha decidió abandonar temporalmente su cuenta:

Me he ido de Twitter porque por primera vez a mí se me ha aplicado un doble baremo. Durante todos estos años he visto muchos casos de gente que protestaba porque les habían cerrado la cuenta, les habían sancionado, bloqueado o les tenían una semana apartados por decir determinadas cosas. Veías aquello y no tenía ningún sentido porque estaban contestando en los mismos términos. A mí nunca me lo habían hecho, pero lo que sucede es que, por primera vez, utilicé de manera deliberada un término que reconozco que es lamentable e inadecuado, pero que utilicé porque se había utilizado contra mí y que supuestamente en Twitter no se podía usar y que era el de ‘subnormal’.

Girauta reconoció que usó el famoso término a propósito y comprobó como mientras ese mismo insulto dirigido contra él no producía efectos censores en el emisor, sí que en cambio a él le supuso verse censurado y amordazado en Twitter:

Yo lo utilicé en un par de ocasiones y pese a que se había utilizado contra mí, yo no lo podía utilizar. Me bloqueaban durante un día, que tenía que retirar el tuit, etcétera y si no toleramos la censura en un medio de comunicación, mucho menos la vamos a tolerar en una red social que además, en gran medida, no deja de ser un lodazal porque para hacer llegar tu voz a la gente que te interesa y que te llegue a ti la voz de la gente que te interesa tienes que abrirte paso entre una gran cantidad de basura, boots, personajes frustrados que están encerrados en sus casas insultando desde el anonimato. En definitiva, toda la hez de la sociedad está ahí metida más un montón de cuentas que no responden a nadie, al menos humano, sino a granjas de boots rusas.

Apuntó el hoy columnista de ‘El Debate’ que él esperaba, con la llegada de Elon Musk a Twitter, hoy llamada X, cambios que le hicieran replantearse su vuelta a esta red social, por eso ‘traspasó’ su cuenta a un grupo de fans:

Dicen que con Elon Musk parece que se ha echado a todos los censores que había en España, aunque aún quedan tres, no ha echado a todos. Vamos a esperar y para no perder el número de seguidores, a la espera de que esto se arregle, lo que hice fue pasar mi cuenta y mi contraseña a un grupo de personas que venía siguiendo en una cuenta llamada ‘Girauters‘. Les dije que aquí tenían 365.000 seguidores.

Denunció que en Twitter no ha podido tener las mismas armas que otros usuarios y puso dos nombres concretos con los que se las tuvo más que tiesas, James Rhodes y Héctor de Miguel: