Iker Jiménez manda a la lona a Sánchez y Marlaska con una afinada reflexión sobre la tragedia de Barbate

Para quitarse el sombrero.

Iker Jiménez hace una soberbia reflexión sobre lo sucedido en Barbate con el asesinato de dos guardias civiles tras ser embestidos por unos narcotraficantes a bordo de una lancha de gran envergadura y una potencia descomunal.

El comunicador, en un vídeo subido a sus redes, muestra su preocupación ante esas personas a las que el suceso les resbala, máxime cuando se trata de un cuerpo como el de la Benemérita que está siempre presto a ayudar a los demás:

Hay una parte de la sociedad española que efectivamente le da igual, no le importa, mira para otro lado. Hemos visto eventos de todo tipo donde no hay ni un recuerdo para tres trabajadores que si tú tienes un problema te van a ayudar. Si tienes un problema en la carretera, si te entran en tu casa, te van a ayudar por un sueldo a veces casi mísero y por vocación muchas veces. Bueno, pues a eso ni un recuerdo hay. No pasa nada. Tiene que ser así. Y no voy a decir que se jalee a los delincuentes, pero por desgracia en las filmaciones hemos visto ese desastre lo que significa. Por tanto, el suceso en Barbate creo que también es un poco un Rubicón, es decir, se ha traspasado otra línea más.