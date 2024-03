Frank Cuesta estalla como nunca contra Pedrojota por manipular unas palabras suyas sobre Ibai Llanos

Frank Cuesta estalló de lo lindo.

Todo vino a cuenta de ver el aventurero unos titulares relativos a un vídeo que había hecho y en el que animaba al comunicador Ibai Llanos a que bajase de peso.

Antes de empezar su repaso a los medios de comunicación, en especial al de Pedrojota Ramírez, el herpetólogo puso el trozo de vídeo que tanta polémica suscitó en los medios:

Mirad este clip que son nada, 30 segundos donde yo le digo a Ibai que tiene que perder peso, ¿de acuerdo? Ibai, hazlo. Tú puedes Ibai, no pongas excusas. Puedes. Te digo una cosa. Vente aquí. Tienes pasta. Te vienes aquí. Primero empieza aquí. Tienes tiempo. Tienes gente que te puede llevar las cosas. Déjate de putas excusas, déjate de putos victimismos, déjate de putos estreses, ¿vale? Y bájate 40 kilos. Sí, sí, bájate 40 kilos. Déjate de victimismos de hostias. Todos hemos tenido problemas, hay gente que hemos tenido cáncer, nos han dado dos meses y hemos dicho no nos vencen. Déjate de hostias, déjate de estreses. Te coges un tío, un perro. Te coges un perro, un hijo de perra, que te quite todo lo de la nevera, que te quite todo, que te tenga esposado, que por las noches te cierre en una habitación hasta que se te quite el hambre por las noches. Te bajas 40 kilos. Y cuando te bajas 40 kilos, te quita la camiseta y haces así a todo el mundo.

Una vez visto el clip, Frank Cuesta hizo un repaso de varios titulares para centrarse especialmente en el sacado por el de ‘El Español‘:

Y pidió, una vez más al director de ‘El Español’ que ponga orden en su redacción:

Pedrojota, ¿quieres que te llame el del corpiño? ¿El de las droguillas? ¿El que se follaba putillas y hacían vídeos? No. Eres Pedrojota. ¿No? Yo soy Frank Cuesta. Díselo a tus redactores o a tus periodistas o a tus becarios o a que te salga de los cojones. ¿Queréis decir algo sobre mí? Decir la puta verdad. Un vídeo motivacional. ¿Queréis meter mierda conmigo contra Ibai Llanos o contra otros? Si yo me tengo que pegar contra Ibai, no os preocupéis que yo le llamo lo que sea. Y se lo llamo además directamente. No seáis inútiles. No seáis mamporreros. No seáis mierda. Me podéis comer los cojones por debajo. Que no me he duchado esta mañana.