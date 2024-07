Jordi Évole, troleado por festejar el resultado electoral francés y olvidar las tropelías de Sánchez en España

Es la doble vara de medir de la izquierda.

Mientras comunicadores como Jordi Évole celebran los resultados electorales en Francia como ejemplo a seguir para contener a esas formaciones que ellos tildan de «ultraderecha» y de que se ha evitado que el lobo pueda llegar a su feudo, resulta que se olvidan de lo esencial.

Y es que el comunicador de laSexta tiene una habilidad especial para olvidar, en cambio, los graves problemas que existen en España.

12 horas de vuelo.

Sin wifi.

Aterrizas en Europa, te conectas y tienes el móvil petado de noticias sobre Francia.

No pasaron. Pero el susto no nos lo quita nadie. Habrá que tomar nota. Si no el lobo un día vendrá.

El mejor mensaje: “Melenchon primer medallista de París2024”

— Jordi Évole (@jordievole) July 8, 2024