El coronel Pedro Baños, agredido mientras firmaba libros en Barcelona

Una agresión en toda regla.

Coincidiendo con este 23 de abril de 2025, día de San Jorge, el coronel Pedro Baños acudió a la feria del libro en Barcelona para firmar ejemplares de sus libros.

Sin embargo, a algún facineroso no le pareció buena idea ver al militar en la Ciudad Condal y procedió a agredirle sin mediar palabra.

El resultao es que el autor tuvo que acudir a la comisaría a presentar la pertinente denuncia:

Queridos amigos, esta mañana he sufrido una agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de Sant Jordi. Ahora estoy presentando la denuncia ante los Mossos (un trato excelente), y con el parte médico de lesiones. Esta tarde volveré a las firmas en cuanto pueda. Os pido disculpas a las personas que me habéis esperado y no os he podido atender. Gracias.