Iker Jiménez abrasa a los mentirosos de la ‘Brunete Pedrete’ tras confirmarse el encarcelamiento de Santos Cerdán

La detención de Santos Cerdán y su envío a la cárcel de Soto del Real (Madrid) deparó muchas reacciones desde el punto de vista periodístico.

Una de ellas fue la de Iker Jiménez que salió a dar la cara por el periodista Alejandro Entrambasaguas (‘El Debate’), colaborador habitual de ‘Horizonte’ (Cuatro).

El presentador de Mediaset pasó facturas a toda la ‘Brunete Pedrete‘ que durante meses hicieron de menos las informaciones sacadas por ese reportero al que acusaron de ser parte de la máquina del fango:

Lo importante no es lo que estamos viendo a partir del 10 junio, que también es clave, sino lo que pasó antes. Un periodista de 27 años, que no me extraña que se lo rifen en determinados medios, yo le doy los consejos que puedo. Buenos, malos, no lo sé, que es Alejandro Entramasaguas, frío y preciso con su colt, ya investigaba y desde el 18 de diciembre nos hablaba de los tejemanejes concretos de Santos Cerdán, de la cuestión del todoterreno, de la cuestión de una casa, de las acusaciones supuestas de Aldama de haberle dado un sobre y cómo se incrementaba eso en ciertas cosas. O es el primero que habla el 19 de mayo de la cuestión de la UCO investigando unas mordidas de más de 70 millones en Navarra.

Subrayó como Entrambasguas, a pesar de los apelativos de ser bulero o filofascista, no cejó en sus investigaciones para sacar toda la porquería que rodeaba al político socialista:

Entrambasaguas, acusado de bulero, de filofascista, de ultraderechista disfrazado de periodista. Bueno, esa era la teoría, ¿no? Se enfrentaba no solo a tener que ir casi en solitario allí en Navarra para investigar una cosa que era cierta, sino a las acusaciones de muchos del gremio, de muchos periodistas, que ahora por supuesto están indignados, pero antes del 10 de junio no lo estaban. Y lo que le decían era que era un bulero, que era la máquina del fango y que todo eso era mentira. Y como mínimo miraban para otro lado y no investigaban. Esta es la gran clave, y no investigaban. Entonces, antes del 10 de junio se ha demostrado una concatenación de ríos subterráneos que alimentan nuestro querido gremio del periodismo. Antes del 10 de junio lo que recibías era bulero, fango, ultraderecha, mentirosos. Ahí están las pruebas. Ahora, muchos las están viendo. Pero lo importante es verlo antes.

Jiménez dejó retratados a esos periodistas que decidieron no solo no investigar, sino también poner trabas a las investigaciones sobre el exsecretario de organización del PSOE:

Y lo importante es seguir a pesar, no solo de lo que digan los políticos. ‘Santos honrado, Santos no tiene nada que ver con nosotros. Santos, persona maravillosa’. Periodistas, poco menos que sicarios. No, no. Lo importante es que dentro de nuestro gremio de compañeros, bueno, compañeros no, porque no seamos tibios, ¿no? Quien hace eso no es muy compañero. Le acusaban a él y le ponían palos en la rueda. Noticia tras noticia. En la hemeroteca. Tanto en su medio, en ‘El Debate’ como en ‘Horizonte’, pum, pum, pum. Como tiene que hacer un periodista.

Y lanzó una conclusión demoledora: