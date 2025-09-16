Arturo Pérez-Reverte triunfa con su símil sobre la España de Pedro Sánchez tras los incidentes en la Vuelta

Tiene para todos.

No hay quien se salve del tremendo repaso que el escrito Arturo Pérez-Reverte propina a la clase política después de los incidentes vividos en la tarde del 14 de septiembre de 2025 en Madrid y que acabaron motivando la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y, por tanto, también la ceremonia en la que el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) disfrutaría de su momento de gloria como campeón de la carrera.

Para el académico de la RAE, en España estamos siendo todo pasajeros de un autobús que va camino de darse un tremendo piñazo. Y le mete una buena sacudida a Pedro Sánchez, a Francisco Martín y a Fernando Grande-Marlaska:

Hay días en que uno tiene la impresión de ir a bordo de un autobús de suicidas. Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del Gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a veinte de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en cuanto surge un problema.

También tiene munición contra la oposición, contra el PP y VOX, a los que tilda de paralizados ante la situación en la que se encuentra el país:

Una oposición paralizada como un conejo ante los faros de un automóvil, recibiendo bofetadas y tartas en la cara como un payaso de circo.

Aunque le gustaría coger y poner pie en tierra bajándose de ese autobús, reconoce que es superior, ahora mismo, el morbo que le produce saber hasta dónde seremos capaces de llegar en este alocado trayecto:

A bordo de ese autobús lleno de suicidas habría gritado hace años: «¡Paren, que me bajo!». Ahora, sin embargo, lo que tengo es curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo por el acantilado.

Las reacciones a la reflexión de Pérez-Reverte no se hicieron esperar:

Es que se pone uno a mirar el periódico y le salen múltiples lecturas que vienen a confluir en la misma idea de desastre, que llevará a algún lado; pero lo que es seguro que con esta tónica dominante, no puede tratarse de ser escenarios de situaciones agradables. Yo creo que el… — 🇪🇺Jo🇪🇸 (@Jo_Nueva) September 15, 2025

Muy de acuerdo, aunque cada día estoy más convencido de que muchos de los culpables de que todo eso esté pasando son el rebaño infecto de periodistas y tertulianos que actúan como mercenarios de la desinformación, aprovechándose de una sociedad cada día más ignorante. 😣😱😭 — 🇪🇸 Cazador de Ideas 🇪🇸 (@ApuntoDisparo) September 15, 2025

El gobierno de España boicoteando el mayor evento deportivo que se celebra en España. Vivimos en una distopía o en un show de Truman. Si esto lo hace Macron con su Tour de Francia – orgullo nacional para los franceses – le guillotinan al amanecer. — Teniente Dan (@elnota2156) September 15, 2025