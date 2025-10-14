Una tertuliana de Silvia Intxaurrondo (TVE) jalea la vandalización de un cuadro de Colón

Se llama Laura Arroyo.

Para quien no la conozca, se trata de una periodista peruana afincada en España, podemita a rabiar, fichaje estrella del chiringuito audiovisual de Pablo Iglesias, Canal Red, tertuliana en TVE, en el programa de Silvia Intxaurrondo y, sobre todo, antiespañola a más no poder.

La última gansada de esta comunicadora, que se lo lleva crudo del dinero de todos los españoles, es jalear como una adolescente gamberra la vandalización en el Museo Naval de Madrid de un cuadro sobre Cristóbal Colón por parte de los mamarrachos de Futuro Vegetal.

Por supuesto, las redes no solo condenaron el acto vandálico de los piojosos agrupados en esa asociación, sino también le dieron sopa con ondas a Laura Arroyo por atacar la Historia de España, el país que la acogió con los brazos abiertos y gracias al cual ha podido labrarse un futuro:

Destruir o dañar patrimonio histórico es un delito, penado con 6 meses a 3 años de cárcel (art. 323 CP).

Aplaudirlo o dar las gracias puede interpretarse como colaboración o incitación al delito. Ahí lo dejo ⚖️ — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) October 12, 2025

Mira que han pasado más de 500 años, pues sigues llevando el salvajismo dentro de ti. — David Santos (@davidsantosvlog) October 12, 2025

Laura Arroyo es colaboradora en RTVE y cobra un sueldo de nuestros impuestos. Sin embargo, se permite aplaudir el atentado de Futuro Vegetal contra nuestro patrimonio artístico. Esta es la escoria que Pedro Sánchez ha metido en la televisión pública. https://t.co/w73YnUFVul — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) October 12, 2025

Vivimos en una puñetera sociedad en la que el Síndrome de Estocolmo está a la orden del día. Que tengamos que pagar por medio de impuestos a gente como esta, que viene de fuera para atacar todo lo relacionado con la marca España, es para hacérselo mirar. — Jonathan (@Turr1entes) October 12, 2025

¿Por qué emigras a un país al que odias y aún por encima tramitas la nacionalidad? Nunca entenderé esta clase de comportamiento. Yo también emigré. No se me pasaría por la cabeza odiar al país que me dio todo lo que me negaron en mi país natal. — Juan Carlos Álvarez Camino (@alvarezcamino) October 12, 2025

A esta hay que decirle que se vaya a su país, que desde luego no es España.

El que venga a nuestro país tiene que saber que aquí no se le paga a los traidores que vienen a destrozar a los españoles. — Estrella (@Estrell47633005) October 13, 2025

Y además como toda buena «indígena» americana, odia a los españoles y quiere q «regresen el oro» q cree q se robaron.

Ah, Pero para vivir allá y cobrar allá, se olvida d todo — Sergio Ramos (@SJRM78) October 13, 2025