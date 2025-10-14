  • ESP
LAURA ARROYO, FICHAJE ESTRELLA DEL CANAL DE PABLO IGLESIAS, VOMITA ODIO CONTRA EL PAÍS QUE LE DA DE COMER

Una tertuliana de Silvia Intxaurrondo (TVE) jalea la vandalización de un cuadro de Colón

Los pirados de Futuro Vegetal vuelven a hacer de las suyas contra el patrimonio artístico español

Laura Arroyo y Silvia Intxaurrondo.
Archivado en: Internet | Laura Arroyo | Pablo Iglesias | Periodismo | Podemos | RTVE | Silvia Intxaurrondo

Se llama Laura Arroyo.

Para quien no la conozca, se trata de una periodista peruana afincada en España, podemita a rabiar, fichaje estrella del chiringuito audiovisual de Pablo Iglesias, Canal Red, tertuliana en TVE, en el programa de Silvia Intxaurrondo y, sobre todo, antiespañola a más no poder.

La última gansada de esta comunicadora, que se lo lleva crudo del dinero de todos los españoles, es jalear como una adolescente gamberra la vandalización en el Museo Naval de Madrid de un cuadro sobre Cristóbal Colón por parte de los mamarrachos de Futuro Vegetal.

Por supuesto, las redes no solo condenaron el acto vandálico de los piojosos agrupados en esa asociación, sino también le dieron sopa con ondas a Laura Arroyo por atacar la Historia de España, el país que la acogió con los brazos abiertos y gracias al cual ha podido labrarse un futuro:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

