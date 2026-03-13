Vito Quiles trolea a una agresiva charo de Podemos y simpatizante de Hamas: «¡Juani, te estás pasando!»

¿De qué sórdida pizzería o taberna se escapó la paisana?

El comunicador Vito Quiles, con más paciencia que el Santo Job y una ironía a prueba de bombas, tuvo que aguantar a una impertinente charo de Podemos, simpatizante de Hamas y con ganas de liarla parda.

Quiles, que subía tranquilamente por la Carrera de San Jerónimo, vio como una mujer, móvil en mano con las banderas de Palestina, no dudó en increparle, grabarle y proclamar públicamente su apoyo a Hamás.

El periodista, lejos de enfrentarse a ella, decidió trolearla con sorna llamándola ‘Juani’ una y otra vez mientras le recordaba que se estaba pasando de la raya.

En el vídeo, grabado por el propio reportero y su acompañante, se puede escuchar como en reiteradas ocasiones la mujer, fuera de sí, no solo amenaza a Quiles, sino que grita varias veces «viva Hamas».

Muchos años ya viviendo en Lavapiés. Yo diría ( es mi opinión) que esta mujer ha consumido cierta sustancia estupefaciente blanca. pic.twitter.com/t5JUvb3Gin — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 13, 2026

El comunicador, alucinado, llega a responder mirando a la cámara:

Viva Hamas. Qué barbaridad. Un grupo terrorista. Eso es el votante medio de Podemos, ¿eh?,

Acto seguido, la mujer se altera visiblemente, empieza a grabar al periodista, le señala con el dedo y adopta una actitud agresiva.Ahí es cuando comienza el troleo en toda regla:

Nos estás increpando. Y te estás pasando Juani, no te pases. Y menos mal que está mi colega aquí porque si no nos pegas.

La escena, digna de un sketch, muestra a la mujer cada vez más desquiciada m

A mí no me grabes más, no te pases, Juani, no”

A lo que Quiles, con mucha coña, responde:

Pues vete a casa, Trini o Juani.

De hecho, el propio Quiles, después de la performance que montó Sarah Santaolalla en los exteriores del Senado, no descartó que esta choni de mercadillo de barriada marginal acabe haciendo aparición pública llevando puesto un cabestrillo al igual que la activista política y mascota del sanchismo: