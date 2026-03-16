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EL PRESENTADOR DE 'MAÑANEROS 360' (TVE) Y SU PAREJA SE PONEN COMO EL BICHO DEL PANTANO

Javier Ruiz denuncia en un vídeo haber sido acosado junto a Sarah Santaolalla pero la estratagema se le vuelve del revés

Troleo contra el periodista: "¿Una denuncia por qué? ¿Dónde está el delito? ¿Te han agredido? ¿Te han insultado? ¿Desde cuándo es delito decirle a un periodista que diga la verdad?"

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla.
Javier Ruiz y Sarah Santaolalla.
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Javier Ruiz en &#039;Mañaneros 360&#039; (TVE)

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Recurrió a la fórmula que ya aplicó su pareja para denunciar a Vito Quiles.

Javier Ruiz compartió el 15 de marzo de 2026 un vídeo en sus redes sociales en el que, junto a su pareja Sarah Santaolalla, denunció haber sido “acosado e insultado” por una pareja desconocida que, según él, “ha venido solo a provocar”. El clip, grabado en una estación de tren, pretendía ser la prueba definitiva del “clima de odio” que, según ellos, siembran ciertos sectores.

Su pareja, cómo no, saltó como una posesa:

En las imágenes difundidas por Ruiz se ve a un hombre con gafas de sol que se acerca a la mesa donde la pareja tomaba un café. Con tono desafiante, el desconocido lanza: «Grábame, grábame, no me importa». Ruiz responde de inmediato: «A mí tampoco». Sarah Santaolalla, visiblemente molesta, susurra a su pareja «no contestes». El momento se caldea cuando el hombre menciona el informe del médico forense de la reciente denuncia de Santaolalla contra Vito Quiles. Ahí la colaboradora estalla con un insulto grueso.

Pero lo cierto es que la estrategia le salió regulera a Javier Ruiz, entre otras razones porque el vídeo que graban lo hacen incluyendo a otras personas, menores de edad, que nada tenían que ver en la guerra personal del presentador de ‘Mañaneros 360’ (TVE). Y tampoco, en el clip subido por el periodista, se escucha a la pareja grabada proferir insulto alguno:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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