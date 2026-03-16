Javier Ruiz denuncia en un vídeo haber sido acosado junto a Sarah Santaolalla pero la estratagema se le vuelve del revés

Recurrió a la fórmula que ya aplicó su pareja para denunciar a Vito Quiles.

Javier Ruiz compartió el 15 de marzo de 2026 un vídeo en sus redes sociales en el que, junto a su pareja Sarah Santaolalla, denunció haber sido “acosado e insultado” por una pareja desconocida que, según él, “ha venido solo a provocar”. El clip, grabado en una estación de tren, pretendía ser la prueba definitiva del “clima de odio” que, según ellos, siembran ciertos sectores.

Este es el clima social que están sembrando algunos: acosado e insultado por una pareja que ha venido sólo a provocar.

No tengo el gusto, pero, si les identificáis, presentamos denuncia… pic.twitter.com/LSR00h8rEq — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) March 15, 2026

Su pareja, cómo no, saltó como una posesa:

Tomarse un café es un deporte de riesgo.

Cuando te deshumanizan desde un plató, te insultan desde una tribuna o te violentan en las redes, lo siguiente es esto. No poder vivir tranquilo.

Ojalá les identifiquen uno a uno. https://t.co/IAZc10PG9b — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 15, 2026

¿Sabéis lo único que me alegra del altercado de hoy?

Estar con un hombre. Para que no monten campañas machistas llamándome «zumbada», «loca», «mentirosa», «víbora» o «denuncia falsa». Nos tienen que insultar o agredir delante de ellos para ser un poco más creídas. Ojalá si algún… https://t.co/ChyqMxHXEW — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 15, 2026

En las imágenes difundidas por Ruiz se ve a un hombre con gafas de sol que se acerca a la mesa donde la pareja tomaba un café. Con tono desafiante, el desconocido lanza: «Grábame, grábame, no me importa». Ruiz responde de inmediato: «A mí tampoco». Sarah Santaolalla, visiblemente molesta, susurra a su pareja «no contestes». El momento se caldea cuando el hombre menciona el informe del médico forense de la reciente denuncia de Santaolalla contra Vito Quiles. Ahí la colaboradora estalla con un insulto grueso.

Pero lo cierto es que la estrategia le salió regulera a Javier Ruiz, entre otras razones porque el vídeo que graban lo hacen incluyendo a otras personas, menores de edad, que nada tenían que ver en la guerra personal del presentador de ‘Mañaneros 360’ (TVE). Y tampoco, en el clip subido por el periodista, se escucha a la pareja grabada proferir insulto alguno:

Borra, ameba, que te van a meter una crujida de las que hacen historia. pic.twitter.com/EcyBrgWynE — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) March 15, 2026

Yo no sé quién va a acusar a nadie en un vídeo que no vemos NADA. Qué quieres que nos pongamos a denunciar a la gente que grabas en vídeo por la calle? — Isabel (@MaraCapdevila4) March 15, 2026

Si alguien conoce a estas personas que les informen que pueden denunciar a @Ruiz_Noticias por mostrar sus caras en redes sin consentimiento pic.twitter.com/LK0Bonougj — Johnny Bravo (@JonathanDo77544) March 15, 2026

¿Una denuncia por qué? ¿Dónde está el delito? ¿Te han agredido? ¿Te han insultado? ¿Desde cuándo es delito decirle a un periodista que diga la verdad?

Los que te podrian denunciar son ellos, por publicar su imagen sin su consentimiento y sin ninguna causa que lo justifique. — Raclo (@Raclo20) March 15, 2026

Ahí no hay ni insultos ni acoso. Solo se ve a un influyente periodista con cientos de miles de seguidores a los que trata de poner en contra de una pareja anónima, de la que difunde sus rostros sin permiso — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) March 15, 2026

Ahí no hay ni insultos ni acoso. Solo se ve a un influyente periodista con cientos de miles de seguidores a los que trata de poner en contra de una pareja anónima, de la que difunde sus rostros sin permiso — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) March 15, 2026

Hola familia que estáis siendo expuestos en las redes sociales sin vuestro consentimiento, incluidos vuestros hijos menores de edad con los rostros perfectamente reconocibles.

Que sepáis que tenéis derecho a demandar a Javier Ruiz por esa fechoría pic.twitter.com/zzYrELr2I1 — DR. FRAUDEZ (@Melacaton2) March 15, 2026