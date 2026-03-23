José Carlos Díez sopapea al bocazas de Óscar Puente: «Su único mérito fue ponerle el culo en pompa a Pedro Sánchez»

El experto en meterse en todos los charcos acabó rebozado a base de bien en el lodazal.

Y es que el bocazas de Óscar Puente fue a meterse en conversaciones ajenas y se la llevó de todos los colores.

El economista palentino José Carlos Díez, otrora referente de cierto socialismo económico y habitual en tertulias, no dudó en arrearle de lo lindo al ministro de Transportes en una trifulca digital que incendió X este fin de semana.

Todo comenzó cuando Díez, harto de la gestión del Gobierno, lanzó varios dardos envenenados contra Pedro Sánchez y uno de sus principales apoyos en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (ERC).

Rufián reconoce que el Gobierno supuestamente progresista fue posible gracias al apoyo de la derecha catalana y vasca que solo quieren trincar pasta para sus regiones. Y Rufián también es de derechas por que pudo el Cupo catalán. Que lío https://t.co/5xCYd1YmQW — José Carlos Díez (@josecdiez) March 21, 2026

El problema no soy yo, el problema es que él por ser vasco recibe el doble de gasto que yo por ser de Madrid o mi primo que es de Palencia. Y me la bufa lo que dijeran en las Cortes de Cadiz o en la primera republica https://t.co/07qL9o4Jly — José Carlos Díez (@josecdiez) March 22, 2026

Por medio se metió un tal Jagoba Álvarez, director de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco:

Ánimo, José Carlos, vente a las próximas autonómicas vascas soltando esas frases de hay que «acabar con lo de trincar pasta para esta región», añade «hay que acabar con el Concierto Económico» y me cuentas lo que se siente al tener 10 votos. — Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) March 21, 2026

Que fue respondido por Díez:

Yo no necesito votos. Pago muchos impuestos en madrid y tengo la mitad de gasto público que tú y estoy ya hasta los huevos. Agur — José Carlos Díez (@josecdiez) March 21, 2026

Y ahí fue cuando Óscar Puente (PSOE) convirtió la conversación en un completo lodazal:

Para que luego digan que España no va bien, que hasta un zoquete como este presume de pagar muchos impuestos. Si es que somos la leche. https://t.co/CSCEF6v4oE — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 21, 2026

José Carlos Díez no se cortó un pelo y respondió con contundencia al ministro de Transportes y, de paso, a Pedro Sánchez:

Zoquete persona de lento entendimiento. Yo vengo de familia muy humilde de Palencia, soy profesor de universidad y pago muchos impuestos para pagar su sueldo, cuyo único mérito conocido ha sido poner el culo en pompa a Pedro Sánchez y ser amigo de Abalos pic.twitter.com/P0sbl3ksnG — José Carlos Díez (@josecdiez) March 22, 2026