José Carlos Díez sopapea al bocazas de Óscar Puente: «Su único mérito fue ponerle el culo en pompa a Pedro Sánchez»

El experto en meterse en todos los charcos acabó rebozado a base de bien en el lodazal.
Y es que el bocazas de Óscar Puente fue a meterse en conversaciones ajenas y se la llevó de todos los colores.
El economista palentino José Carlos Díez, otrora referente de cierto socialismo económico y habitual en tertulias, no dudó en arrearle de lo lindo al ministro de Transportes en una trifulca digital que incendió X este fin de semana.
Todo comenzó cuando Díez, harto de la gestión del Gobierno, lanzó varios dardos envenenados contra Pedro Sánchez y uno de sus principales apoyos en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (ERC).
Rufián reconoce que el Gobierno supuestamente progresista fue posible gracias al apoyo de la derecha catalana y vasca que solo quieren trincar pasta para sus regiones. Y Rufián también es de derechas por que pudo el Cupo catalán. Que lío https://t.co/5xCYd1YmQW
— José Carlos Díez (@josecdiez) March 21, 2026
El problema no soy yo, el problema es que él por ser vasco recibe el doble de gasto que yo por ser de Madrid o mi primo que es de Palencia. Y me la bufa lo que dijeran en las Cortes de Cadiz o en la primera republica https://t.co/07qL9o4Jly
— José Carlos Díez (@josecdiez) March 22, 2026
Por medio se metió un tal Jagoba Álvarez, director de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco:
Ánimo, José Carlos, vente a las próximas autonómicas vascas soltando esas frases de hay que «acabar con lo de trincar pasta para esta región», añade «hay que acabar con el Concierto Económico» y me cuentas lo que se siente al tener 10 votos.
— Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) March 21, 2026
Que fue respondido por Díez:
Yo no necesito votos. Pago muchos impuestos en madrid y tengo la mitad de gasto público que tú y estoy ya hasta los huevos. Agur
— José Carlos Díez (@josecdiez) March 21, 2026
Y ahí fue cuando Óscar Puente (PSOE) convirtió la conversación en un completo lodazal:
Para que luego digan que España no va bien, que hasta un zoquete como este presume de pagar muchos impuestos. Si es que somos la leche. https://t.co/CSCEF6v4oE
— Óscar Puente (@oscar_puente_) March 21, 2026
José Carlos Díez no se cortó un pelo y respondió con contundencia al ministro de Transportes y, de paso, a Pedro Sánchez:
Zoquete persona de lento entendimiento. Yo vengo de familia muy humilde de Palencia, soy profesor de universidad y pago muchos impuestos para pagar su sueldo, cuyo único mérito conocido ha sido poner el culo en pompa a Pedro Sánchez y ser amigo de Abalos pic.twitter.com/P0sbl3ksnG
— José Carlos Díez (@josecdiez) March 22, 2026
.@sanchezcastejon te lo dije una vez en privado y ahora te lo digo en público. Eres un mediocre que nunca ha estudiado nada y un acomplejado y solo tienes a tu lado gente más mediocre que tú. Ese es tu mayor problema y así te recordará la historia. https://t.co/vFW42SUt2l
— José Carlos Díez (@josecdiez) March 22, 2026