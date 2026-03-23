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EL MINISTRO DE TRANSPORTES LLAMÓ "ZOQUETE" AL PRESTIGIOSO ECONOMISTA

José Carlos Díez sopapea al bocazas de Óscar Puente: «Su único mérito fue ponerle el culo en pompa a Pedro Sánchez»

"Sánchez, eres un mediocre que nunca ha estudiado nada y un acomplejado y solo tienes a tu lado gente más mediocre que tú"

José Carlos Díez y Óscar Puente.
José Carlos Díez y Óscar Puente.
Archivado en: ERC - Esquerra Republicana de Catalunya | Gabriel Rufián | Gobierno de España | Internet | José Carlos Díez | Óscar Puente | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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José Carlos Díez y Óscar Puente.

Óscar Puente pretende censurar en TVE al economista José Carlos Díez y este no se calla: "Pago tu sueldo y el de los golfos de tu ministerio"

El experto en meterse en todos los charcos acabó rebozado a base de bien en el lodazal.

Y es que el bocazas de Óscar Puente fue a meterse en conversaciones ajenas y se la llevó de todos los colores.

El economista palentino José Carlos Díez, otrora referente de cierto socialismo económico y habitual en tertulias, no dudó en arrearle de lo lindo al ministro de Transportes en una trifulca digital que incendió X este fin de semana.

Todo comenzó cuando Díez, harto de la gestión del Gobierno, lanzó varios dardos envenenados contra Pedro Sánchez y uno de sus principales apoyos en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (ERC).

Por medio se metió un tal Jagoba Álvarez, director de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco:

Que fue respondido por Díez:

Y ahí fue cuando Óscar Puente (PSOE) convirtió la conversación en un completo lodazal:

José Carlos Díez no se cortó un pelo y respondió con contundencia al ministro de Transportes y, de paso, a Pedro Sánchez:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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