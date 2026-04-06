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EL PERIODISTA DE IZQUIERDAS SIGUE CULTIVANDO SU FAZ MÁS GROSERA Y PROVOCADORA

David Alandete y Antonio Naranjo se mofan de las últimas insidias de Max Pradera y amenazan con desvelar asuntos turbios del comunicador

Alandete: "Yo escuché sobre él comentarios de sus compañeros de Lo + Plus que invitan, como poco, a guardar un largo silencio"

David Alandete, Antonio Naranjo y Max Pradera.
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Archivado en: Antonio Naranjo | David Alandete | Internet | Máximo Pradera | Periodismo

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Todo empezó con unos simples mensajes en X.

En las últimas horas se reavivó una vieja enemistad en el mundo de la comunicación. Todo empezó cuando David Alandete, periodista de ‘ABC’, COPE y Telemadrid, sacudió con un tuit a los voceros que habían armado una tremenda polvareda por cómo Donald Trump había recibido a María Corina Machado, la líder de la oposición al chavismo.

E igualmente cuando deslizó una posible visita de Delcy Rodríguez, mano derecha del encarcelado dictador Nicolás Maduro, a la Casa Blanca:

Máximo Pradera no tardó en reaccionar acusando a Alandete y, ya metidos en harina, a Antonio Naranjo, de practicar un periodismo cuántico y de actuar como «pistoleros chapuceros»

Lejos de achantarse, Alandete y Naranjo han respondido con sorna y mofa. En un tuit conjunto o sucesivo, han ironizado sobre el «genio incomprendido del periodismo» que es Pradera y han lanzado una clara advertencia: guardan en la recámara asuntos turbio” del comunicador que podrían desvelar si la cosa sigue escalando.

La polémica recuerda el histórico enfrentamiento judicial entre Pradera y Naranjo, que llegó hasta el Tribunal Supremo y dejó sentencias firmes y frases para el recuerdo como «te voy a machacar”»

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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