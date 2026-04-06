David Alandete y Antonio Naranjo se mofan de las últimas insidias de Max Pradera y amenazan con desvelar asuntos turbios del comunicador

Todo empezó con unos simples mensajes en X.

En las últimas horas se reavivó una vieja enemistad en el mundo de la comunicación. Todo empezó cuando David Alandete, periodista de ‘ABC’, COPE y Telemadrid, sacudió con un tuit a los voceros que habían armado una tremenda polvareda por cómo Donald Trump había recibido a María Corina Machado, la líder de la oposición al chavismo.

E igualmente cuando deslizó una posible visita de Delcy Rodríguez, mano derecha del encarcelado dictador Nicolás Maduro, a la Casa Blanca:

Y la que montó el chavismo y sus fans españoles por la puerta que usó Machado para ver a Trump, y a todo un vicecanciller del régimen lo dejan en edificio anexo, con gafete de «visitante» y le dejan en la foto solo. Con Trump, como digo, hay que ver hechos, no palabras. https://t.co/DOIAyjKDAY — David Alandete (@alandete) April 2, 2026

¿Va a venir Delcy a la Casa Blanca? ¿Por qué se le retiran las sanciones? ¿Qué planes tienen Rubio y Trump? pic.twitter.com/XndllcyLS9 — David Alandete (@alandete) April 2, 2026

Máximo Pradera no tardó en reaccionar acusando a Alandete y, ya metidos en harina, a Antonio Naranjo, de practicar un periodismo cuántico y de actuar como «pistoleros chapuceros»

1/ En un oficio con un mínimo código deontológico, pistoleros mediáticos como Alandete o Naranjete quedarían marcados profesionalmente durante años. pic.twitter.com/Gl5S1Qrwbs — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

2/ En España, en cambio, esa mochila hedionda no invalida: al revés, suma puntos, porque acredita la disposición entusiasta del pistolero a mancharse de mierda en la pelea diaria. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

3/ Alandete por ejemplo se ha especializado en dar barniz de periodismo serio a marcos de combate ideológico. En marzo de 2026, cargos de la Casa Blanca le acusaron públicamente de difundir “fake news” por un mensaje sobre Trump y Delcy Rodríguez. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

4/ La ironía es que alguien que se presenta como periodista especializado en desinformación y que en su propia web destaca libros sobre “fake news” acaba cuestionado por difundir una información falsa de alto voltaje. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

5/ En un entorno profesional normal, una contradicción así sería devastadora para su autoridad pública y este sujeto estaría ya en el ostracismo profesional. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

6/ Pero aquí lo que se valora es otra cosa. Si el tertuliano no logra tumbar a nadie (Naranjete fue expulsado de Onda Cero), al menos desgasta, intoxica, obliga a desmentir y ayuda a instalar la sospecha como clima permanente contra Pedro Sánchez y todo lo que huela a izquierda. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

7) Esa es la misión real del pistolero mediático a sueldo: no acertar, sino disparar; no demostrar, sino erosionar. Y cuanto más bronca, más falsedad útil y más agresividad verbal aporten al aparato, más responsabilidad les van dando los caciques de la Fachosfera. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

8) Alandete y Naranjete no sobreviven a pesar de ridículo: sobreviven gracias a él. Porque en el periodismo de trinchera, mentir y difamar es el trabajo que las empresas recompensan, siempre que la mentira y la difamación golpeen en la dirección correcta. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 3, 2026

Lejos de achantarse, Alandete y Naranjo han respondido con sorna y mofa. En un tuit conjunto o sucesivo, han ironizado sobre el «genio incomprendido del periodismo» que es Pradera y han lanzado una clara advertencia: guardan en la recámara asuntos turbio” del comunicador que podrían desvelar si la cosa sigue escalando.

Max Pradera, el genio incomprendido del periodismo. @alandete y yo nos rendimos ante tu talento y perspicacia. Es una lástima que nadie te entienda. Llama al teléfono de la esperanza a ver si te atienden. Te colgarán, pero insiste 🤣🤣🤣 — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) April 4, 2026

El nieto de Sánchez Mazas siguen igual de perezoso y abúlico que siempre, pero ahora la IA le escribe hilos. Antonio, cuando te vea te cuento lo que confesaba su padre de él en El País. Explica todo. — David Alandete (@alandete) April 4, 2026

A este lo colocaron de bufón en Canal Plus, enchufadísimo, claro, porque no daba para mucho más. Y ni siquiera así consiguió sostenerse: fracasó de forma rotunda. Yo escuché sobre él comentarios de sus compañeros de Lo + Plus que invitan, como poco, a guardar un largo silencio.… — David Alandete (@alandete) April 5, 2026

Digamos que no tenía precisamente en alta estima a esa rama de su progenie, y lo más llamativo era que ni siquiera se molestaba en disimularlo. Lo sabía todo el mundo, y quizá eso explique hasta el fenotipo. — David Alandete (@alandete) April 4, 2026

La polémica recuerda el histórico enfrentamiento judicial entre Pradera y Naranjo, que llegó hasta el Tribunal Supremo y dejó sentencias firmes y frases para el recuerdo como «te voy a machacar”»