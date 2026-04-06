La última imagen de la rica Irene Montero en redes que saca de quicio al personal

Se mean en la cara de sus votantes sin ningún disimulo.
Irene Montero, la que fuera ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, incendió las redes sociales con una imagen. La pareja de Pablo Iglesias compartió en su cuenta una fotografía posando descalza y con un libro en las manos, disfrutando de lo que parece un idílico atardecer en una terraza con vistas a un jardín.
La izquierda caviar disfruta de su chalet de más de medio millón de euros mientras dan lecciones de ética y se ponen la bandera de la lucha de la clase obrera, ¡menudo cuajo!
Mientras tanto, los usuarios de X criticaron que la pareja podemita siga dando lecciones de ética mientras llevan una cómoda vida de ricos.
Dijo Irene Montero hace años que “tenemos que hacer algo” contra la precariedad. Y vaya si lo hizo, pero contra su precariedad concretamente: pic.twitter.com/tbUAhc486h
— Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) April 5, 2026
Irene Montero luchando contra el fascismo de los oligarcas propietarios de mansiones en yo que sé ya donde. pic.twitter.com/sQWnPp1Duk
— 𝕜 ι 𝐉 𝕒 Ｐ ᑌ Ⓣ α 🍻 (@ToxikPija) April 4, 2026
🇪🇸 Irene Montero publica una foto desde su chalet privado de medio millón de euros, depilada y con la pedicura hecha. pic.twitter.com/CyO0zHBrbC
— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) April 5, 2026
Hay que socializar la vivienda… ajena. pic.twitter.com/gxA0pd0vFf
— Monsieur de Sans-Foy (@MonsieurSansFoy) April 4, 2026
El nivel del que se descojonan estos dos de sus votantes no tiene límite. pic.twitter.com/314HiMJFUz
— Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) April 5, 2026
La polémica llega en un momento en el que Irene Montero y Pablo Iglesias han vuelto a estar en el foco mediático tras varios meses alejados de la primera línea política. La pareja, que ha defendido públicamente un estilo de vida “austero” y crítico con las élites, vuelve a enfrentarse a las acusaciones de hipocresía que les persiguen desde hace años.
El comunismo se predica para los demás… pero se vive de otra forma.